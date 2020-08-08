Назван ТОП-10 сериалов Netflix лета 2020 года

Американская редакция журнала Forbes проанализировала открытые данные стримингового сервиса Netflix и составила список из десяти шоу, которые чаще всего смотрели этим летом.

Журналисты издания отдельно отмечают, что летний сезон закончится только 20 сентября, поэтому делать окончательные выводы пока рано.

Так, на первом месте оказался документальный криминальный сериал «Неразгаданные тайны», оригинальная версия которого впервые был показана на телевидение в 1987 году. Изначальное это не было оригинальным проектом Netflix, но компания купила права и сделала свое собственное продолжение.

На втором месте также нетфликсовский эксклюзив — реалити-шоу «Пол это лава». Проект основан на популярной детской игре, где необходимо передвигаться по помещению, не наступая на пол, ведь он — лава. Создатели пошли немного дальше и не стали ограничиваться воображением участников и зрителей, а добавили в моделях комнат настоящую бурлящую жидкость, напоминающую огненные извержения.

Третье место досталось сериалу «Проклятая». Лента рассказывает историю короля Артура, легендарного волшебника Мерлина и Владычицы Озера Ниму. В этом году вышел первый сезон сериала, информации о продолжении пока нет.

Помимо этих проектов в ТОП-10 вошли сериалы «Офис» и «Орден», документальное шоу о приключениях актера Зака Эфрона, мультсериал «Аватар», «Бесстыжие», а также другие проекты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о списке запрещенных Netxlix фильмов и сериалов в разных странах.