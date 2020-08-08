Петербургских музыкантов оштрафовали за рок-концерт на грузовике — видео

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 67

Песни из кузова автомобиля посреди Невского проспекта оценили не только случайные зрители, но полицейские.

Фото, видео: ВКонтакте @choco_tort, 5-tv.ru

Петербуржцы стали свидетелями необычного шоу прямо в центре города. Прохожие и автовладельцы наблюдали, как по набережной Фонтанки проехал грузовик с открытым кузовом, на котором расположилась панк-группа. Музыканты исполняли песни и попутно снимали клип. Перформанс оценили не только горожане, но и сотрудники полиции. Правда, по-своему. Как рассказала 5-tv.ru менеджер коллектива Александра Приходько, артистов остановили около станции метро «Невский проспект» и попросили проследовать в отделение.

По словам девушки, акция была приурочена к выходу нового альбома и представляла собой исполнение заглавной песни с пластинки — «Россия не для грустных».

«Это не политический альбом, он вообще не об этом. Это просто поп-панк альбом. И ребята проезжали по Невскому, снимали клип. Ехали немножко по Фонтанке, потом проехали кусочек по Невскому, и их задержали у метро „Невский проспект“, на перекрестке», — сообщила Приходько.

Акция музыкантов была не согласована с дорожно-патрульной службой, добавила менеджер группы. О событии музыканты информировали поклонников и прессу накануне.

«”Шоколадный торт» — настоящие панки, поэтому съемки не согласованы с ДПС, так что будут живые кадры прямо с грузовика», — сообщала Приходько.

Сейчас панков уже отпустили, предварительно выписав им штраф. Ранее 5-tv.ru рассказывал историю задержания юной девушки в ТЦ «Галерея» в центре города на Неве. Горожанка не смогла найти общий язык с охраной торгового центра.

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