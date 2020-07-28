«Людям, которые идут в охрану, недостаточно власти»: пострадавшая в ТЦ «Галерея» рассказала о конфликте

Крупнейший торговый центр в Петербурге «Галерея» стал плацдармом для противостояния юной девушки и охранников. Причиной раздора, причины и последствия которого предстоит расследовать полиции, стала медицинская маска. А точнее ее отсутствие. Посетительницу попросили надеть модный и необходимый в пандемию аксессуар, после чего и завязался конфликт. В беседе с 5-tv.ru Софья Никифорова рассказала, как развивались события в этот день, и что она намерена делать дальше.

В «Галерею» девушку привела нужда — незадолго до начала самоизоляции она избавилась от всех вещей и поехала из родного города в Петербург, погостить. Ничто не предвещало, что поход за новыми штанами может закончиться в отделении полиции и визитом в больницу. Больше всего Софью поразило, что требование носить маску не соблюдалось большинством посетителей ТЦ, да и самими сотрудниками ЧОП.

«Я пошла за штанами. Я перед карантином выбросила всю одежду, приехала в СПб. Я захожу в торговый центр, буквально две секунды проходит, мне говорят — „Девушка, наденьте маску“. Я говорю: „Извините, у меня маски нет“. Прохожу дальше, слышу голос, мне говорят, что здесь автомат, где можно купить маску. Я останавливаюсь, стою, начинаю искать глазами, меня за плечо поворачивают, сразу начинают хватать за руки. Я говорю: „Руки уберите от меня“. И начинаю отталкивать охранника. Меня тащат к стене, зажимают в угол, и потом подходят остальные охранники. И меня уже вдвоем тащат вниз по эскалатору, потом вчетвером, потом остальные люди подходят», — описала события Софья.

После борьбы, которая продолжалась минут пять и была снята на видео подругой девушки, ее заперли в маленьком помещении, где охрана дожидалась прихода полиции. Там с нарушительницей тоже обращались, по ее словам, не слишком-то вежливо.

«Меня отнесли в каморку, за руки и за ноги, не касаясь земли. Кинули на пол. У меня настолько паника уже была, что я начала ногами дрыгать, у меня слетели кроссовки. Свет сверху, и надо мной стоят десять человек. Я их спрашиваю: «У вас все хорошо? Зачем вы меня сюда привели?» — вспоминает потерпевшая.

Приехавшие правоохранители попытались побеседовать с девушкой на месте, но потом решили доставить ее в отделение. Там ей стало плохо, и закончилась эта эпопея уже в больнице.

«В полицейском участке надо мной подшучивали. Говорили: „У тебя волосы цветные, что — цветная?“ Про носки спросили… Какие-то неприятные комментарии были опущены в мою сторону. Я написала объяснительную, у меня вырывали ручку, пока я писала. Видимо, она у них одна на все отделение. У меня начала кружиться голова. Потому что меня коленками били по голове, пока несли. Я попросила скорую, меня проигнорировали. Сказали, сидите, что-то у вас эмоций много. А я уже не в себе, у меня уже истерика была. Я вызвала скорую сама, мне вкололи анальгин, потому что у меня сильно болела голова, меня тошнило, я думала у меня сотрясение», — заявила Софья.

В больнице дождаться точного диагноза не получилось из-за огромных очередей. Проведя полтора часа в ожидании анализа крови и еще какое-то время на пути к томографу, девушка покинула медучреждение. Сейчас Софья собирается заняться поиском юридической и психологической помощи.

«Я намерена идти к адвокату. Буду снимать побои, потому что у меня по всему телу синяки. Иду к психиатру, потому что мне был нанесен значимый психологический урон, я считаю. Дальше действия будут рассчитываться, исходя из консультации с адвокатом», — заключила Никифорова.

Подводя итог, девушка так и не смогла найти разумное объяснение действиям охранников. Она высказала оценочное суждение о людях этой профессии.

«Это настолько абсурдная ситуация, что мне бы самой, как зрителю, не верилось — как это? Раз человек так напал, значит, она что-то сказала. Но я человек максимально мирный, я никогда в полиции не была! Натурально, как гопники на меня набросились. Видать, они приходят домой к своим женам и рассказывают, как они сегодня девчонку скрутили ни за что просто. Я таких людей приравниваю к уличным плохишам, которые просто набрасываются на тех, кто слабее. Я считаю, что люди, которые идут в охрану, им просто недостаточно власти, они считают, что могут таким образом показывать себя», — резюмировала Софья.

Чем закончится эта история, предстоит выяснить правоохранителям. Интересно, что у сотрудников службы безопасности ТЦ «Галерея» есть своя версия произошедшего. В ней помимо вышеупомянутой маски раздора есть нецензурная брань, лившаяся из уст нарушительницы, и ставшая причиной более жестких мер задержания, а также рассказ о том, в каком состоянии была «группа поддержки» девушки, которая снимала весь процесс на видео.