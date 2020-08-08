В Тверской области перезахоронили останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной

В Тверской области в торжественной обстановке перезахоронили останки воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Траурная церемония прошла у братской могилы в селе Молодой Туд в Оленинском районе, где уже покоятся более двух тысяч бойцов, участвовавших в кровопролитных боях 1942–1943 годов.

Останки красноармейцев были найдены в поле во время работ по очистке местности от оставшихся со времен войны взрывоопасных предметов специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» совместно с сотрудниками МЧС.

На церемонии захоронения присутствующие почтили светлую память павших в борьбе с фашистами воинов минутой молчания, а благочинный Оленинского округа отец Александр отслужил панихиду по погибшим. После этого участники митинга возложили венки и цветы к братской могиле.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об обнаружении останков почти 100 красноармейцев участниками экспедиции под Тулой.