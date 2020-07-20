В Тульской области на месте кровопролитных боев во время Великой Отечественной войны идет масштабная работа поисковиков. В ходе экспедиции обнаружили останки почти ста красноармейцев, так называемые смертельные медальоны, что поможет установить личности павших героев и их родных.



Нашли на поле боя и улики для следователей — по факту геноцида местных жителей уже началось расследование. На месте раскопок побывал Дмитрий Зименкин.