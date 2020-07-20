Останки почти 100 красноармейцев нашли под Тулой — видео
Находки поисковиков также инициировали возбуждение уголовного дела по факту геноцида местных жителей.
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Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; 5-tv.ru
В Тульской области на месте кровопролитных боев во время Великой Отечественной войны идет масштабная работа поисковиков. В ходе экспедиции обнаружили останки почти ста красноармейцев, так называемые смертельные медальоны, что поможет установить личности павших героев и их родных.
Нашли на поле боя и улики для следователей — по факту геноцида местных жителей уже началось расследование. На месте раскопок побывал Дмитрий Зименкин.
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