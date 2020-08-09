Подписчики заподозрили, что в личной жизни сестры певицы Жанны Фриске Натальи скоро произойдут серьезные изменения.

Она провела целый день в компании таинственного друга Николая, выкладывая сторис с ним на личной странице в Instagram. Подписчики Натальи сразу окрестили его ее потенциальным женихом.

«Дружище, спасибо тебе за вечер», — подписала она совместное фото с мужчиной, который, судя по его профилю в Instagram, является психиатром и психотерапевтом.

Instagram @friske_natalia

Фолловеры Фриске оживились в комментариях и стали наперебой хвалить пару.

«Гармонично смотритесь»;

«Как же здорово вы смотритесь! Кто сказал, что любить друзьям нельзя»;

«Вы такая красивая пара! Женитесь уже, давайте…», — написали они.

Пока одни сватали Наталье Николая, другие вспомнили о втором муже Фриске — сотруднике МЧС Сергее Вшивкове. Их свадьба состоялась семь лет назад.

«А где же Сереженька-пожарник?» — спросила одна из пользователей.

«Слышала, что Сереженька уже в отставке, как муж!» — поделилась с ней сплетнями другая.

Instagram @friske_natalia

Наталья с Николаем не стали томить подписчиков и ответили на призывы скорее сыграть свадьбу.

«Нам тут предложили жениться, а я вот думаю… — сообщила подписчикам Фриске в сторис, лежа на открытой террасе ресторана рядом с приятелем. — Он мне предложение еще лет пять назад сделал, я еще замужем была!»

«Лет семь назад, — поправил ее Николай. — Я уже 12-й год ее жду, уже второй ее брак!»

В последнее время имя Натальи Фриске часто мелькает в интернете. 5-tv.ru писал, с каким негативом встретили фанаты Жанны Фриске пение Натальи Фриске в образе сестры.