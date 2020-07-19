«Как будто воскресла»: Наталья Фриске взбудоражила сеть, скопировав образ сестры

Наталья Фриске вновь вызвала пересуды в соцсетях своим невероятным сходством со старшей сестрой Жанной, трагически ушедшей из жизни пять лет назад. Родственница поп-звезды постоянно подвергается критике за попытки копировать образ покойной певицы. На этот раз публику взбудоражило фото в Instagram, на котором Наталья запечатлена в новом образе — с густыми кудряшками. Такие же были когда-то и у покойной солистки группы «Блестящие».

Instagram @friske_natalia

«Словно воскресла Жанна. Слишком похожи».

«Очень похожа на покойную сестру, главное, чтобы судьбой не была похожа».

«Смотрю на вас и вижу Жанну»,

«Прости, но прямо Жанночка…»

«Вам очень идет этот образ. Не нужно стесняться».

«Не могу понять, откуда у людей такая ненависть и злоба?! Наоборот должны радоваться, что ты, Натусик, даешь этим самым дальше жить Жанне…» — комментируют снимок пользователи.

Последняя запись относится к истории со скандалом, который разразился на днях из-за выступления Натальи Фриске на закрытой вечеринке. Как рассказывал 5-tv.ru, там она вышла на сцену в образе сестры и спела песню «Где-то летом» из репертуара Жанны. После того как видео попало в сеть, на Наталью обрушился поток негативных комментариев — люди называли ее «неудачной копией» и обвиняли в «пиаре на костях».