Лукашенко отдал свой голос на выборах президента Белоруссии

Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. Традиционно он пришел на участок в Белорусском государственном университете физической культуры.

Александр Лукашенко проголосовал на Первом избирательном участке Минска pic.twitter.com/QJKFpiJGvd — Stas Dz (@dz_stas) August 9, 2020

После этого Лукашенко пообщался с журналистами, которые ожидали его снаружи. На вопрос одного из корреспондентов, есть ли у действующего лидера повод опасаться, что обстановка выйдет из-под контроля, белорусский президент ответил:

«Нет, из-под контроля никто ничего не упустит. Ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. Не только президента», — сказал он.

По его словам, республика не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после избрания лидера страны.

Президентские выборы в республике стартовали 9 августа. Кроме Лукашенко, который претендует на кресло лидера в шестой раз, в гонке участвуют еще четыре независимых кандидата.

На 10.00 явка составила 45,33%. Об этом сообщает ЦИК республики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очередь из желающих проголосовать белорусов выстроилась в Москве.