Лукашенко отдал свой голос на выборах президента Белоруссии

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Нюра Незванова
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Действующий лидер республики проголосовал на участке в Белорусском государственном университете физической культуры.

Лукашенко отдал свой голос на выборах президента Белоруссии

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия

Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. Традиционно он пришел на участок в Белорусском государственном университете физической культуры.

После этого Лукашенко пообщался с журналистами, которые ожидали его снаружи. На вопрос одного из корреспондентов, есть ли у действующего лидера повод опасаться, что обстановка выйдет из-под контроля, белорусский президент ответил:

«Нет, из-под контроля никто ничего не упустит. Ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти. Не только президента», — сказал он.

По его словам, республика не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после избрания лидера страны.

Президентские выборы в республике стартовали 9 августа. Кроме Лукашенко, который претендует на кресло лидера в шестой раз, в гонке участвуют еще четыре независимых кандидата.

На 10.00 явка составила 45,33%. Об этом сообщает ЦИК республики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очередь из желающих проголосовать белорусов выстроилась в Москве.

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