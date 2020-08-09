«Надо рот зашить»: Пригожин рассказал, как похудел на пять килограммов
Отличную физическую форму продюсера накануне отметили поклонники в Instagram.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru
Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл секрет похудения. Недавно удивленные фанаты отметили, как постройнел муж певицы Валерии — в комментариях под постом артистки его забросали вопросами: как ему это удалось. В беседе с 5-tv.ru он признался, что все очень просто — больше физической активности, меньше еды. По словам продюсера, ему удалось сбросить «пятерочку».
«Не знаю, кому это интересно, но на самом деле просто поддерживаем хорошую физическую форму в условиях карантина и отсутствия активностей. Поэтому ходим пешком, занимаемся физическими упражнениями и пытаемся поддерживать форму. Все просто, ничего сверхъестественного нет. Естественно, конечно, надо рот зашить — по-другому никак», — с юмором признался Пригожин.
Любопытно, что еще месяц назад продюсер жаловался своему коллеге по цеху Максиму Фадееву, что у него «лицо — шарик», и поражался, как тому удалось похудеть. Вероятно, как писал ранее 5-tv.ru, пример Фадеева вдохновил Пригожина и загнал на беговую дорожку.
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