«Надо рот зашить»: Пригожин рассказал, как похудел на пять килограммов

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 107

Отличную физическую форму продюсера накануне отметили поклонники в Instagram.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл секрет похудения. Недавно удивленные фанаты отметили, как постройнел муж певицы Валерии — в комментариях под постом артистки его забросали вопросами: как ему это удалось. В беседе с 5-tv.ru он признался, что все очень просто — больше физической активности, меньше еды. По словам продюсера, ему удалось сбросить «пятерочку».

«Не знаю, кому это интересно, но на самом деле просто поддерживаем хорошую физическую форму в условиях карантина и отсутствия активностей. Поэтому ходим пешком, занимаемся физическими упражнениями и пытаемся поддерживать форму. Все просто, ничего сверхъестественного нет. Естественно, конечно, надо рот зашить — по-другому никак», — с юмором признался Пригожин.

Любопытно, что еще месяц назад продюсер жаловался своему коллеге по цеху Максиму Фадееву, что у него «лицо — шарик», и поражался, как тому удалось похудеть. Вероятно, как писал ранее 5-tv.ru, пример Фадеева вдохновил Пригожина и загнал на беговую дорожку.

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