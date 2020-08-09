Хакеры атаковали серверы КГБ Белоруссии в день выборов президента

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Алиса Старжевская
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DDoS-атаке также подвергся сайт МВД республики.

Хакеры атаковали серверы КГБ Белоруссии в день выборов президента

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

Серверы, на котором размещены сайты госструктур Белоруссии, в частности КГБ и МВД, подверглись DDoS-атаке. Как пишет «Экономика сегодня», попытки вывести систему из строя начались еще вечером 8 августа.

По сообщению Национального центра реагирования на компьютерные инциденты, первая большая волна произошла в 22:00 по местному времени 8 августа. Следующие две — пришлись уже на воскресенье: они были зафиксированы в 02:52 и 06:17, продолжительность обеих составила около часа. Эксперты также отметили, что пиковое значение было замечено на отметке 203 Гб/с, а среднее — из расчета 91+49 Гб/с.

Специалисты связывают атаки с выборами президента Белоруссии, которые сейчас проходят в стране. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве у посольства страны выстроилась очередь из желающих отдать свой голос.

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