Хакеры атаковали серверы КГБ Белоруссии в день выборов президента

Серверы, на котором размещены сайты госструктур Белоруссии, в частности КГБ и МВД, подверглись DDoS-атаке. Как пишет «Экономика сегодня», попытки вывести систему из строя начались еще вечером 8 августа.

По сообщению Национального центра реагирования на компьютерные инциденты, первая большая волна произошла в 22:00 по местному времени 8 августа. Следующие две — пришлись уже на воскресенье: они были зафиксированы в 02:52 и 06:17, продолжительность обеих составила около часа. Эксперты также отметили, что пиковое значение было замечено на отметке 203 Гб/с, а среднее — из расчета 91+49 Гб/с.

Специалисты связывают атаки с выборами президента Белоруссии, которые сейчас проходят в стране. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве у посольства страны выстроилась очередь из желающих отдать свой голос.