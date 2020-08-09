Жуткое убийство случилось средь бела дня в подмосковном Домодедово. Мужчина зарубил топором лифтера прямо у подъезда. Кадры преступления зафиксировала камера видеонаблюдения, они оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На записи видно, как мужчина выходит из подъезда с топором и закуривает. Следом за ним появляется другой человек с велосипедом. Первый подходит к нему и наносит ему удар по голове, а затем спокойно удаляется.

5-tv.ru

По предварительным данным, погибший работал лифтером. Причины нападения не известны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разрубивший жену топором петербуржец заявил о раскаянии.