Мужчина зарубил топором лифтера средь бела дня в Подмосковье — видео (18+)
Кадры зверской расправы попали в объектив камеры видеонаблюдения.
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Фото, видео: РИА Новости / Артем Житенев, 5-tv.ru
Жуткое убийство случилось средь бела дня в подмосковном Домодедово. Мужчина зарубил топором лифтера прямо у подъезда. Кадры преступления зафиксировала камера видеонаблюдения, они оказались в распоряжении 5-tv.ru.
На записи видно, как мужчина выходит из подъезда с топором и закуривает. Следом за ним появляется другой человек с велосипедом. Первый подходит к нему и наносит ему удар по голове, а затем спокойно удаляется.
По предварительным данным, погибший работал лифтером. Причины нападения не известны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что разрубивший жену топором петербуржец заявил о раскаянии.
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