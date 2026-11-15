В Москве мастер депиляции убил девушку и позже покончил с собой

Тело сотрудницы фитнес-центра с ножевым ранением нашли в съемной квартире на Сельскохозяйственной улице в Москве, а подозреваемый умер в больнице после попытки суицида.

Как сообщили в канале столичного управления Следственного комитета в мессенджере МАКС, 14 ноября в квартире жилого дома на Сельскохозяйственной улице обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти — ножевым ранением. По данному факту Останкинским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Предварительно установлено: девушку смертельно ранил ее знакомый, который позже попытался покончить собой. Молодого человека госпитализировали, но, по данным источника 5-tv.ru, 15 ноября он скончался в больнице от полученных травм.

По информации 5-tv.ru, погибшая девушка работала в фитнес-центре, а подозреваемый — мастером лазерной эпиляции. Ранее мужчина был судим и, предположительно, употреблял наркотики. После убийства он опубликовал фотографию девушки в ее аккаунте в социальной сети.

Столичные следователи расследуют еще один инцидент с нападением. В Москве задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство бывшей супруги, ее сожителя и других людей, находившихся в квартире. Злоумышленник поджег дверь экс-жены и ворвался внутрь.

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