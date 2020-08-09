Волгоградский депутат задержан за стрельбу по сельхозтехнике, в которой были люди

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Светлана Александрова
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По предварительным данным, мужчина не поделил землю с несовершеннолетней сводной сестрой.

Фото, видео: СК РФ, 5-tv.ru, Facebook / Алексей Ульянов

Волгоградский фермер и депутат местного сельсовета Роман Шевченко, устроивший стрельбу в поле, объяснил свои действия защитой собственного урожая от посягательства третьих лиц. На размещенном в соцсетях видеообращении глава фермерского хозяйства Руднянского района утверждает, что у него пытаются отобрать землю.

В свою очередь Следственный комитет Волгоградской области сообщил, что в отношении 38-летнего Романа Шевченко возбуждено уголовное дело по статьям: «покушение на убийство более двух лиц общеопасным способом», «самоуправство с применением насилия», а также «угроза убийством».

По данным следствия, днем 8 июля депутат приехал на внедорожнике на участок, где работали сотрудники агрокомплекса, ударил кулаком по лицу одного из них, а затем навел на него ствол карабина и грозился убить. Затем обвиняемый не менее трех раз выстрелил по зерноуборочным машинам, в которых находились люди. Только чудом никто не пострадал — пули застряли в обшивке кузова.

«После этого фигурант преступления сел в свою крупногабаритную иномарку и начал движение в сторону стоящих поблизости работников, при этом набирая скорость. Одному из мужчин не удалось увернуться и отбежать. В результате наезда транспортного средства он получил телесные повреждения и в настоящее время проходит лечение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области.

Следствие также установило, что земельный участок из-за которого разгорелся конфликт, принадлежит несовершеннолетней сводной сестре Шевченко — шесть лет назад она получила его в наследство от погибшего отца. Четыре года назад представители девочки пролонгировали договор аренды, заключенный ранее между ее покойным отцом и агрокомплексом, с которым теперь воюет Роман Шевченко.

«Претендуя на земли младшей сестры, обвиняемый решил признать эти документы нелегитимными, но проиграл судебные процессы. Тогда депутат прибегнул к силовым способам решения своей проблемы», — говорится в сообщении СК РФ.

Сейчас решается вопрос об избрании Роману Шевченко меры пресечения. Потерпевшие заявляют, что опасаются за свою жизнь и настаивают на аресте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о бывшем депутате из Ленинградской области, арестованном за стрельбу из карабина по лодке, в которой находилась компания с ребенком.

Волгоградский депутат задержан за стрельбу по сельхозтехнике, в которой были люди

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СК РФ

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СК РФ

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СК РФ

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СК РФ

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