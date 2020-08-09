Видео: футболисты «Локомотива» отрывались за два дня до матча с «Рубином»
Вечеринка по случаю дня рождения обернулась для спортсменов грандиозным скандалом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Yevgeny Philippov, Maksim Konstantinov
Большой скандал разразился вокруг закрытой вечеринки по случаю дня рождения возлюбленной игрока ФК «Локомотив» Владислава Игнатьева.
На торжественном мероприятии спортсмена, а также двух его однокомандников — Станислава Магкеева и одного из братьев Миранчуков застали за распитием спиртных напитков и курением кальяна. И это — всего за два дня до ответственного матча! Видео с праздника опубликовала в личном Instagram экс-супруга бывшего игрока «Зенита» Александра Кержакова Милана Тюльпанова.
Среди прочих, были моменты, где Магкеев поет в караоке нецензурные песни и предстает перед публикой явно пошатываясь. Фанаты «Локомотива» предположили, что тот мог быть в изрядном подпитии.
Ситуацию прокомментировал председатель совета директоров футбольного клуба Анатолий Мещеряков. Говоря о случившемся, он напомнил, что поведение спортсменов вне игрового поля — их личное дело.
«Я первый раз от вас слышу, что некоторые футболисты „Локомотива“ были замечены с кальяном и в подвыпившем состоянии. Я не слежу за игроками, это не моя функция. Есть личная жизнь людей. Все вопросы будут рассматриваться в рамках существующих в клубе процедур и правил», — заявил Мещеряков в интервью Sport24 и «Чемпионату».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректора «Зенита» Александра Медведева оштрафовали за слова о «Спартаке».
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