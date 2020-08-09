«Гений и его прекрасная муза»: вдова Табакова показала фото, пробирающее «до мурашек»

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Виктория Андреева
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Актриса Марина Зудина поделилась трогательным снимком с летней фотосессии.

«Гений и его прекрасная муза»: вдова Табакова показала фото, пробирающее «до мурашек»

Фото: www.globallookpress.com; Instagram @marinazudina_official

Несмотря на то, что народного артиста СССР Олега Табакова не стало более двух лет назад, память о нем жива до сих пор. Поклонники восхищаются, пересматривая старые фильмы и театральные постановки в записи с его участием. При этом вдова актера Марина Зудина не устает демонстрировать публике и редкие кадры из личного архива.

Так, например, сегодня в Instagram-аккаунте звезда опубликовала трогательное черно-белое фото, где позирует в обнимку со знаменитым супругом. Сам же Табаков безмятежно улыбается и смотрит вдаль.

«Однажды летом… 2015 год», — подписала снимок Марина.

Поклонники, кажется, были рады увидеть артиста в добром здравии и полным сил. К слову, даже некогда осуждавшие чету за «неравный брак» фолловеры пришли к мысли, что именно Зудина сделала его таким счастливым.

«Так выглядит любовь! Спасибо! Мы вас очень любим, Марина!

«Марина, у вас с Олегом разница почти в два поколения… Но не могу его ни с кем представить кроме вас!»

«Просто до мурашек! Гений и его прекрасная муза!»

«Красивые и счастливые!» — признавались изумленные фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал о любовных приключениях старшего сына Олега Табакова.

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