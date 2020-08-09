«Гений и его прекрасная муза»: вдова Табакова показала фото, пробирающее «до мурашек»
Актриса Марина Зудина поделилась трогательным снимком с летней фотосессии.
Фото: www.globallookpress.com; Instagram @marinazudina_official
Несмотря на то, что народного артиста СССР Олега Табакова не стало более двух лет назад, память о нем жива до сих пор. Поклонники восхищаются, пересматривая старые фильмы и театральные постановки в записи с его участием. При этом вдова актера Марина Зудина не устает демонстрировать публике и редкие кадры из личного архива.
Так, например, сегодня в Instagram-аккаунте звезда опубликовала трогательное черно-белое фото, где позирует в обнимку со знаменитым супругом. Сам же Табаков безмятежно улыбается и смотрит вдаль.
«Однажды летом… 2015 год», — подписала снимок Марина.
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Однажды летом… 2015 @harpersbazaar_ru фото #тимофейколесников, стиль #кираштраних, продюссер #ниноаршба #олегтабаков #мариназудина
Поклонники, кажется, были рады увидеть артиста в добром здравии и полным сил. К слову, даже некогда осуждавшие чету за «неравный брак» фолловеры пришли к мысли, что именно Зудина сделала его таким счастливым.
«Так выглядит любовь! Спасибо! Мы вас очень любим, Марина!
«Марина, у вас с Олегом разница почти в два поколения… Но не могу его ни с кем представить кроме вас!»
«Просто до мурашек! Гений и его прекрасная муза!»
«Красивые и счастливые!» — признавались изумленные фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказал о любовных приключениях старшего сына Олега Табакова.
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