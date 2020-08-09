Знаменитый российский поп-исполнитель Филипп Киркоров похвастался в Instagram своей новой покупкой. Поп-король эстрады приобрел в брендовом бутике кроссовки Dior x Nike. Как отмечает ФАН, цена на эту эксклюзивную обувь доходит до семи миллионов рублей.

Instagram @fkirkorov

К трате звезды фанаты отнеслись неодназначно. Кто-то обрадовался тому, что слухи о бедственном положении Киркорова, возникшие из-за продажи артистом вещей из своего гардероба, далеки от реальности. Другие напротив затравили кумира за неразумное отношение к деньгам.

«С ума посходили, что ли?»

«Нищие артисты!»

«Может хватит хвастаться?» — возмущались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Шнуров обскакал Филиппа Киркорова в списке самых богатых звезд.