«С ума посходили?» — Киркоров разозлил фанатов кроссовками за 7 миллионов рублей
Новое фото поп-короля российской эстрады в Instagram вызвало бурные обсуждения подписчиков.
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Фото, видео: Instagram @fkirkorov, ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Знаменитый российский поп-исполнитель Филипп Киркоров похвастался в Instagram своей новой покупкой. Поп-король эстрады приобрел в брендовом бутике кроссовки Dior x Nike. Как отмечает ФАН, цена на эту эксклюзивную обувь доходит до семи миллионов рублей.
К трате звезды фанаты отнеслись неодназначно. Кто-то обрадовался тому, что слухи о бедственном положении Киркорова, возникшие из-за продажи артистом вещей из своего гардероба, далеки от реальности. Другие напротив затравили кумира за неразумное отношение к деньгам.
«С ума посходили, что ли?»
«Нищие артисты!»
«Может хватит хвастаться?» — возмущались юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Шнуров обскакал Филиппа Киркорова в списке самых богатых звезд.
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