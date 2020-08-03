Шнуров обскакал Киркорова в списке самых богатых российских звезд

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вновь вошел в список самых состоятельных медийных лиц России. В этом году шоумен возглавил рейтинг по версии Forbes. Его состояние оценили в 8,8 миллионов долларов.

Вторую строчку занял певец Егор Крид — 6,9 миллионов долларов. На третьем месте расположился Дима Билан с 6,8 миллиона долларов. Четвертое место досталось рэперу Баста (Василий Вакуленко — Прим. ред.) — 6,6 миллиона долларов. А вот король русской поп-музыки Филипп Киркоров в этом году смог только замкнуть пятерку богачей шоу-бизнеса, хотя и заработал столько же, сколько и Баста.

В рейтинг также вошли Полина Гагарина, которая стала единственной девушкой в первой десятке богачей, Шура и Лева Би-2 (Александр Уман и Егор Бортник — Прим. ред.), Григорий Лепс, рэпер Тимати, Иван Ургант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тема денег и заработков артистов породила словесную войну между Сергеем Шнуровым и Иосифом Пригожиным.