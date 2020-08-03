Шнуров обскакал Киркорова в списке самых богатых российских звезд

|
Алина Потёмкина
37

Единственной барышней в первой десятке толстосумов шоу-бизнеса оказалась Полина Гагарина.

Шнуров обскакал Киркорова в списке самых богатых российских звезд

Фото: ТАСС / Моргулис Дмитрий

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вновь вошел в список самых состоятельных медийных лиц России. В этом году шоумен возглавил рейтинг по версии Forbes. Его состояние оценили в 8,8 миллионов долларов.

Вторую строчку занял певец Егор Крид — 6,9 миллионов долларов. На третьем месте расположился Дима Билан с 6,8 миллиона долларов. Четвертое место досталось рэперу Баста (Василий Вакуленко — Прим. ред.) — 6,6 миллиона долларов. А вот король русской поп-музыки Филипп Киркоров в этом году смог только замкнуть пятерку богачей шоу-бизнеса, хотя и заработал столько же, сколько и Баста.

В рейтинг также вошли Полина Гагарина, которая стала единственной девушкой в первой десятке богачей, Шура и Лева Би-2 (Александр Уман и Егор Бортник — Прим. ред.), Григорий Лепс, рэпер Тимати, Иван Ургант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тема денег и заработков артистов породила словесную войну между Сергеем Шнуровым и Иосифом Пригожиным.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
74.16
0.73 87.23
-0.06
ТОП-4 знака зодиака, которым проще других добиться известности

Последние новости

15:46
Видео: Волочкова взяла на очередное заседание в суд балетную пачку
15:42
По факту драки с росгвардейцами в столичном парке Горького возбуждено уголовное дело
15:41
Консул назвал конечную цель поездки задержанных в Белоруссии россиян
15:36
«Это затягивание процесса»: Понасенков о назначении нового адвоката историку Соколову
15:25
Всероссийский марафон вывел на старт одновременно 150 тысяч человек
15:21
Жителей Калифорнии массово эвакуируют из-за лесных пожаров

Сейчас читают

«300 любовниц не перевесят экспертизы»: адвокат Кохал о возможном мотиве убийства Картрайта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок