Кто из россиян может рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной?

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Карина Бернтгольц
40

Воспользоваться подобным правом можно будет один раз в год.

Фото, видео: DPA/TASS

Дополнительный оплачиваемый выходной будет предоставлен работающим россиянам старше 40 лет с 11 августа. Как пояснили в Министерстве труда, день предназначен для прохождения диспансеризации. Инициатива направлена на предупреждение заболеваний и выявления болезни на ранних стадиях.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, воспользоваться выходным для прохождения медобследования сможет каждый работник раз в три года, сотрудники старше 40 лет — раз в год, а персонал предпенсионного и пенсионного возраста — два раза в год.

«Также в Трудовой кодекс вводится норма, согласно которой работодателю предоставляется право предусмотреть обязанность работника подтверждать использование предоставленного освобождения от работы справкой медицинской организации», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее 5-tv сообщал, что поправки в трудовой кодекс о введении дополнительного выходного направили на рассмотрение в Госдуму в феврале текущего года.

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