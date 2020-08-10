Кто из россиян может рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной?

Дополнительный оплачиваемый выходной будет предоставлен работающим россиянам старше 40 лет с 11 августа. Как пояснили в Министерстве труда, день предназначен для прохождения диспансеризации. Инициатива направлена на предупреждение заболеваний и выявления болезни на ранних стадиях.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, воспользоваться выходным для прохождения медобследования сможет каждый работник раз в три года, сотрудники старше 40 лет — раз в год, а персонал предпенсионного и пенсионного возраста — два раза в год.

«Также в Трудовой кодекс вводится норма, согласно которой работодателю предоставляется право предусмотреть обязанность работника подтверждать использование предоставленного освобождения от работы справкой медицинской организации», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее 5-tv сообщал, что поправки в трудовой кодекс о введении дополнительного выходного направили на рассмотрение в Госдуму в феврале текущего года.