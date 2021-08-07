Как под копирку: Кто из российских знаменитостей повторяет стиль западных звезд?

Настя Ивлеева и Дуа Липа

Телеведущая и блогер Ивлеева славится своим ярким образом и необычным стилем. Девушка удивляет поклонников то цветом волос, то неординарной одеждой и вызывающими нарядами, то винтажными аксессуарами. Сейчас Настя предпочитает носить олдскульные сумки от Louis Vuitton.

Настя Ивлеева и Дуа Липа. Фото: Instagram @nastyaivleeva @dualipa

Но пользователи соцсетей заметили, что телеведущая копирует образ певицы Дуа Липа. Настя повторяет за ней макияж, цвет волос и одежду. Иногда наряды на Ивлеевой точь-в-точь, что и на американской знаменитости.

Моргенштерн и Lil Pump

Возможно, это совпадение, но российский рэпер Моргенштерн очень напоминает исполнителя под творческим псевдонимом Lil Pump. Американский рэпер начал музыкальную карьеру в 2016-м, а Моргенштерн выпустил свой дебютный альбом в 2018-м.

Моргенштерн и Lil Pump. Фото: Instagram @morgen_shtern @lilpump

У музыкантов одинаковые прически, татуировки на лице и стиль в одежде. Даже стиль исполнения российского рэпера напоминает его коллегу Lil Pump’а.

Анастасия Решетова и Ким Кардашьян

Стиль и внешний вид Решетовой очень напоминает Ким Кардашьян. У девушек не только один тип внешности и фигуры, но и похожие судьбы: обе замужем за популярными рэперами.

Анастасия Решетова и Ким Кардашьян. Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova @kimkardashian

Анастасия предпочитает облегающие сексуальные платья, спортивные костюмы в стиле Yeezy — бренда мужа Ким Канье Уэста и, конечно, сумочки Birkin от Hermes.

Федук и Drake

Американский рэпер Drake стал популярным в 2015-м, после выхода сингла Hotline Blind, а Федука российская аудитория узнала в 2017-м с песней «Розовое вино». После этого двух исполнителей начали сравнивать.

Федук и Drake. Фото: Instagram @fedukone @drakeofficlal

Стиль Федука похож на американского коллегу по цеху. Кроме того, они похожи внешне.

Полина Гагарина и Диана Крюгер

Российская певица кардинально сменила имидж в 2014-м, похудев и сменив прическу на каре в оттенке платиновый блонд. В таком виде «новая» Полина Гагарина пришлась по вкусу искушенной российской аудитории и стала мегапопулярной.

Полина Гагарина и Диана Крюгер. Фото: Instagram @gagara1987 @dianekruger

Поклонники заметили сходство Гагариной с актрисой Дианой Крюгер, на которую, кстати, она подписана в Instagram. У знаменитостей одинаковые прически и они похожи, как две капли воды.

Оксана Самойлова и Кайли Дженнер

Жена рэпера Джигана Оксана в 2020-м анонсировала выпуск косметики собственного бренда Sammy Beauty. Поклонники Саймоловой с нетерпением ждали старта продаж. После появления рекламной кампании в Instagram, многие заметили поразительное сходство с брендом Kylie Cosmetics, который несколько лет назад запустила Кайли Дженнер.

Instagram @sammybeauty.ru, @kyliecosmetics

Самойлова и ее команда скопировали упаковку и стиль промоушена. После старта продаж в интернете появилось множество отзывов недовольных качеством косметики и плагиатом на младшую Кардашьян. Оксана подала на «хэйтеров» в суд, чтобы защитить деловую репутацию Sammy Beauty.