Как под копирку: Кто из российских знаменитостей повторяет стиль западных звезд?
Кому подражают Настя Ивлеева, Моргенштерн и Полина Гагарина?
Фото: ТАСС / Ведомости
Настя Ивлеева и Дуа Липа
Телеведущая и блогер Ивлеева славится своим ярким образом и необычным стилем. Девушка удивляет поклонников то цветом волос, то неординарной одеждой и вызывающими нарядами, то винтажными аксессуарами. Сейчас Настя предпочитает носить олдскульные сумки от Louis Vuitton.
Настя Ивлеева и Дуа Липа.
Но пользователи соцсетей заметили, что телеведущая копирует образ певицы Дуа Липа. Настя повторяет за ней макияж, цвет волос и одежду. Иногда наряды на Ивлеевой точь-в-точь, что и на американской знаменитости.
Моргенштерн и Lil Pump
Возможно, это совпадение, но российский рэпер Моргенштерн очень напоминает исполнителя под творческим псевдонимом Lil Pump. Американский рэпер начал музыкальную карьеру в 2016-м, а Моргенштерн выпустил свой дебютный альбом в 2018-м.
Моргенштерн и Lil Pump.
У музыкантов одинаковые прически, татуировки на лице и стиль в одежде. Даже стиль исполнения российского рэпера напоминает его коллегу Lil Pump’а.
Анастасия Решетова и Ким Кардашьян
Стиль и внешний вид Решетовой очень напоминает Ким Кардашьян. У девушек не только один тип внешности и фигуры, но и похожие судьбы: обе замужем за популярными рэперами.
Анастасия Решетова и Ким Кардашьян.
Анастасия предпочитает облегающие сексуальные платья, спортивные костюмы в стиле Yeezy — бренда мужа Ким Канье Уэста и, конечно, сумочки Birkin от Hermes.
Федук и Drake
Американский рэпер Drake стал популярным в 2015-м, после выхода сингла Hotline Blind, а Федука российская аудитория узнала в 2017-м с песней «Розовое вино». После этого двух исполнителей начали сравнивать.
Федук и Drake.
Стиль Федука похож на американского коллегу по цеху. Кроме того, они похожи внешне.
Полина Гагарина и Диана Крюгер
Российская певица кардинально сменила имидж в 2014-м, похудев и сменив прическу на каре в оттенке платиновый блонд. В таком виде «новая» Полина Гагарина пришлась по вкусу искушенной российской аудитории и стала мегапопулярной.
Полина Гагарина и Диана Крюгер.
Поклонники заметили сходство Гагариной с актрисой Дианой Крюгер, на которую, кстати, она подписана в Instagram. У знаменитостей одинаковые прически и они похожи, как две капли воды.
Оксана Самойлова и Кайли Дженнер
Жена рэпера Джигана Оксана в 2020-м анонсировала выпуск косметики собственного бренда Sammy Beauty. Поклонники Саймоловой с нетерпением ждали старта продаж. После появления рекламной кампании в Instagram, многие заметили поразительное сходство с брендом Kylie Cosmetics, который несколько лет назад запустила Кайли Дженнер.
Самойлова и ее команда скопировали упаковку и стиль промоушена. После старта продаж в интернете появилось множество отзывов недовольных качеством косметики и плагиатом на младшую Кардашьян. Оксана подала на «хэйтеров» в суд, чтобы защитить деловую репутацию Sammy Beauty.
Читайте также
88%
-0.04 86.46
-0.19
Нашли ошибку?