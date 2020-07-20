Федосеева-Шукшина подала в суд на Алибасова, чтобы вернуть жилье в Новой Москве
Об этом рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.
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Фото, видео: ТАСС / Григорьев Максим, 5-tv.ru
Лидия Федосеева-Шукшина подает в суд на Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря. Супруга продюсера требует признать сделку с квартирой в Новой Москве, которую она подарила мужу, недействительной. Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник прокомментировала 5-tv.ru иск и рассказала о взаимоотношениях между супругами сейчас, когда Алибасов находится в больнице.
По словам Вербицкой-Линник, между супругами действительно существует имущественный спор. По словам адвоката, у Федосеевой-Шукшиной есть все права требовать возвращение квартиры в свою собственность, однако она понимает все особенности ситуации.
«У Лидии Николаевны есть право требовать возврата квартир в судебном порядке. И конечно мы обращаем внимание и уделяем внимание тому, что Бари Каримович в настоящее время находится в больнице. И пока он не явится, пока он не сформирует свою позицию, пока он не направит своего представителя, мы понимаем, что решение суда не будет принято. Вместе с тем мы открыты, поскольку с момента, когда Лидия Николаевна узнала, что квартира была подарена и в дальнейшем подаренная квартира была перепродана, у Лидии Николаевны и Бари Каримовича не состоялась встреча. Не состоялась она потому, что между супругами не было объяснения данной ситуации», — рассказывает адвокат.
Помимо того, что между супругами так и не состоялась встреча, Вербицкая-Линник особо отметила, что сейчас между ними отсутствует какое-либо общение. И этот иск — своеобразная попытка наладить контакт между мужем и женой.
«К сожалению, связь утрачена. В тот момент, когда Лидия Николаевна узнала, что квартира отчуждена, это стало для нее, безусловно, открытием. Она этого не знала, она эту сделку не помнила. Вот в тот момент, когда она узнала, был карантин. Супруги были лишены возможности пообщаться лично. И к тому моменту, как карантин закончился, мы уже анонсировали встречу. Но, к сожалению, Бари Каримович попал в больницу. И в настоящее время любое общение между супругами, включая телефонное, прервано», — делится собеседница 5-tv.ru.
В конце беседы Вербицкая-Линник отметила: Федосеева-Шукшина не исключает того факта, что Бари Алибасов находится под манипуляцией своего окружения, которое «пытается ему навредить». Но в целом они смотрят «с надеждой» в будущее и ждут, когда Алибасов выйдет на связь и «сформирует свою позицию».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие прогнозы по выздоровлению делают лечащие врачи Алибасова.
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