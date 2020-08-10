«Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось» — Лукашенко о протестах в Минске

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Белорусский лидер уверен в том, что за беспорядками в столице стоят манипуляторы из Польши, Чехии и Украины.

Фото, видео: ТАСС /Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Власти и оппозиция Белоруссии подводят итоги президентских выборов. Несмотря на убедительную победу Александра Лукашенко, голосование сопровождалось протестами по всей стране и задержанием журналистов. В том числе — российских.

Между тем, «майдана» в Белоруссии не будет, как бы некоторым этого ни хотелось, заявил белорусский лидер, комментируя уличные беспорядки, охватившие ряд городов страны после президентских выборов.

«То, о чем я говорил, это все подтверждается​​​. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: „Майдана“ не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться», — заявил глава государства.

Корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что за участие в протестах задержаны более трех тысяч человек. С самого начала акций протеста, силовики не давали протестующим попасть на центральные магистрали города. Их теснили на соседние улицы.

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