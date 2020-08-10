«Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось» — Лукашенко о протестах в Минске
Белорусский лидер уверен в том, что за беспорядками в столице стоят манипуляторы из Польши, Чехии и Украины.
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Фото, видео: ТАСС /Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
Власти и оппозиция Белоруссии подводят итоги президентских выборов. Несмотря на убедительную победу Александра Лукашенко, голосование сопровождалось протестами по всей стране и задержанием журналистов. В том числе — российских.
Между тем, «майдана» в Белоруссии не будет, как бы некоторым этого ни хотелось, заявил белорусский лидер, комментируя уличные беспорядки, охватившие ряд городов страны после президентских выборов.
«То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: „Майдана“ не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться», — заявил глава государства.
Корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов с подробностями в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что за участие в протестах задержаны более трех тысяч человек. С самого начала акций протеста, силовики не давали протестующим попасть на центральные магистрали города. Их теснили на соседние улицы.
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