Неспящие в Минске: за участие в протестах задержаны более трех тысяч человек

Центризбирком Белоруссии объявил итоги выборов президента страны. Цифры пока не окончательные, но картина однозначна — чуть больше 80процентов за действующего главу государства.

Александра Лукашенко уже поздравили многие мировые лидеры. Выборы, как признали в самой Белоруссии были сложными и эта ночь показала насколько. В Минске и в ряде регионов протестовала оппозиция. Были слышны взрывы, в столице акция закончилась беспорядками и столкновениями с ОМОНом.

Только к утру митингующие разошлись. Никита Гмыза следит за развитием ситуации.

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По улицам Минска разносится грохот светошумовых гранат. Вспышки — как от фейерверков. Милиция выстраивается в ряд, чтобы оттеснить протестующих. Как только появились первые данные официальных экзитпуллов несогласные с предварительными итогами президентских выборов — вышли на улицы.

С самого начала акций протеста, силовики не давали протестующим попасть на центральные магистрали города. Их теснили на соседние улицы. Серьезные столкновения развернулись у стелы «Минск — город герой». И на проспекте Машерова, где ежегодно проходят парады.

По данным белорусского МВД, задержаны по всей стране трех тысячи человек. Погибших после столкновений нет. Пострадали 39 сотрудников милиции и более 50-ти гражданских. Вот один из эпизодов — автозак пытается проехать по улице, ему преграждают дорогу. Водитель немного притормаживает перед толпой и в этот момент один из протестующих залезает на машину, и срывается с нее.

В других крупных города — вроде Бреста, Гродно, Лидска и Гомеля — почти такая же картина. Шествия, столкновения с силовиками. Сотрудники ЦИК рассказали, что из-за беспорядков их пришлось эвакуировать из Дома Правительства около часу ночи. Еще в день голосования, сразу, Александр Лукашенко выступил с заявлением.

«Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить о том, что с завтрашнего дня страну погрузят в хаос или какое-то противостояние, или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую», — подчеркнул белорусский лидер.

Вот официальные данные ЦИК — нынешний глава Белоруссии безоговорочно побеждает. Восемьдесят процентов против десяти.

«Не думаю, что эти данные будут меняться существенны образом, эти данные коррелируются с данными с участков закрытого голосования», — подчеркнула глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

Тихоновская, со слов ее доверенного лица, хоть и отказалась признавать результаты выборов, ранее своих сторонников призывала к сдержанности.

Нынешние выборы в ЦИК — назвали тяжелыми. Явка была не рекордной, но все равно внушительной — 84 процента. Участки везде — и в стране и в посольствах работали по расписанию, но все равно не все успели проголосовать. К дверям выстраивались огромные очереди. Со стороны наблюдателей никаких претензий не было. Об этом рассказал глава миссии от СНГ Сергей Лебедев.

«Миссия не обнаружила фактов, ставящих под сомнение их легитимность выборов президента республики Беларусь. Они были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан республики Беларусь», — заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

Ночные события в Белоруссии — уже прокомментировал первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский. В организации массовых митингов он увидел знакомый сценарий.

Митингующие разошлись по домам ближе к утру. Сейчас, в столице страны и в других городах все утихло. Тем временем, Александр Лукашенко уже начал принимать поздравления от лидеров других государств, в том числе от российского президента. Который выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений Москвы и Минска.