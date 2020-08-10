МиГ-35 предрекли судьбу козыря российского экспорта истребителей

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Алина Потёмкина
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Эксперт рассказал, кто будет покупать новейшие отечественные истребители.

МиГ-35 предрекли судьбу козыря российского экспорта истребителей

Фото: ТАСС / Qian Baihua

В США обеспокоены отсутствием новостей о российском истребителе МиГ-35. Как пишет американское издание The Drive, с момента первого полета машины прошло уже достаточно времени, а ее так и не ввели в эксплуатацию.

Старший научный сотрудник Центра комплексных исследований ВШЭ Василий Кашин в беседе с изданием «Экономика сегодня» рассказал, почему работа над истребителем занимает много времени, и для чего будет нужна России такая разработка.

По его словам, оттягивание момента ввода в эксплуатацию характерно не только для МиГ-35, но и для новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Это объясняется низкой заинтересованностью российских ВКС в машине, которая больше будет ориентирована на экспорт, чем на применение на внутреннем рынке. Особенно она будет пользоваться спросом в государствах, куда и раньше поставлялись российские истребители, такие как МиГ-29. По миру насчитывается порядка 20 таких стран, заметил эксперт. Конечно, некоторые из них откажутся от закупок в России по политическим мотивам, но далеко не все.

«Скорее, перед нами экспортная машина, рассчитанная на большое число государств, эксплуатировавших МиГ-29. Они сохранили кадры и инфраструктуру, которые могут быть частично задействованы», — сказал Кашин.

Первый полет МиГ-35 состоялся в ноябре 2016 года, всего произведено шесть таких истребителей. Ранее 5-tv.ru писал, что американские эксперты высоко оценили истребитель МиГ-35.

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