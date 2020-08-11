Настасья Самбурская сменила цвет волос и прикинулась сестрой Яны Рудковской
Звезда сериала «Универ» сняла очередной забавный видеоролик для Instagram.
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Фото, видео: Instagram @samburskaya
Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская не перестает радовать подписчиков юмористическими роликами, потешаясь над звездами российского шоу-бизнеса. На этот раз актриса предстала в образе блондинки, очень похожей на Яну Рудковскую и сделала на камеру неожиданное заявление.
«Мало кто знает, что у Яны Рудковской есть сестра«», — с иронией отметила светская львица.
Судя по всему, для создания подобного ролика Самбурская воспользовалась видеоредактором, причем очень умело: от супруги фигуриста Евгения Плющенко ее действительно было отличить довольно трудно. Все детали образа, начиная от нюдового макияжа и заканчивая прической, были подобраны идеально.
Сходство Самбурской и Рудковской оказалось настолько очевидным, что пользователи не стали его отрицать, а лишь с улыбкой отнеслись к пародийному ролику звезды «Универа».
Сама Рудковская никак не прокомментировала шутку коллеги.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что телеведущую Яну Рудковскую раскритиковали в сети за использование фотошопа.
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