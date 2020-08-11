Похудела или «отфотошопилась»? Фанаты не узнали Рудковскую на новых фото

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Софья Зуева
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Телеведущая объяснила резкие перемены во внешности и уверила, что не прибегала к корректирующим фильтрам.

Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Личная страница продюсера Димы Билана Яны Рудковской в Instagram пополнилась большим количество снимков, на которых публичную персону попросту не узнать. Постоянные читатели предположили, что телезвезда переборщила с фотошопом.

«Классно с фильтрами фотографироваться»,

«Благодаря приложению фейсапп, чтобы не быть похожей на себя»,

«С фотошопом переборщила, сама хоть себя узнаешь?» — раскритиковали пользователи звезду.

Instagram @rudkovskayaofficial

Не выдержав шквала критики, Рудковская решила оправдаться.  

«Я эти фильтры точно не делаю. И не умею даже. Вечером видео выложу, вот и посмотрим», — ответила одному из критиков 45-летняя ведущая.

По словам Рудковской, перемены во внешности связаны с тем, что она похудела на три килограмма и прибегла к услугам профессионального визажиста. Телезвезда пообещала опубликовать видеоролик, который докажет, что фотошопа на снимках нет, а есть лишь хороший макияж и удачно выставленный свет.

Ранее 5-tv сообщал, что фигурист Плющенко опубликовал совместную с Рудковской и их общим сыном фотографию.

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