Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в Самаре
Возгорание вспыхнуло в дачном доме и надворных постройках. Его площадь составила 50 квадратных метров.
Фото: ТАСС / Артем Геодакян
Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в дачном доме в Самаре. Пламя вспыхнуло в одном из зданий в микрорайоне Волжский на 46-й линии. К месту возгорания незамедлительно направились экстренные службы. В настоящий момент пожар ликвидирован. Как стало известно 5-tv.ru, на месте ЧП было обнаружено три трупа: женщина, а также несовершеннолетние мальчик и девочка.
Кроме того, по предварительным данным, также пострадал один мужчина. Сейчас он госпитализирован.
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