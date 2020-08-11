Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в Самаре

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 24

Возгорание вспыхнуло в дачном доме и надворных постройках. Его площадь составила 50 квадратных метров.

Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в Самаре

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в дачном доме в Самаре. Пламя вспыхнуло в одном из зданий в микрорайоне Волжский на 46-й линии. К месту возгорания незамедлительно направились экстренные службы. В настоящий момент пожар ликвидирован. Как стало известно 5-tv.ru, на месте ЧП было обнаружено три трупа: женщина, а также несовершеннолетние мальчик и девочка.

Кроме того, по предварительным данным, также пострадал один мужчина. Сейчас он госпитализирован.

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