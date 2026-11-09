«Перевоспитывают» пытками: Небензя рассказал об издевательствах над мобилизованными под Киевом

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 60 0

Об этом российский постпред заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя заявил о пыточных для мобилизованных под Киевом

Фото: www.globallookpress.com/MFA Russia

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Тема:
Пыточные под Киевом

Небензя: Под Киевом мобилизованных пытали и принуждали подписывать бумаги

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что насильно мобилизованных украинцев в пункте временной дислокации подразделения «Азова»* под Киевом подвергали избиениям и пыткам.

«В подвальных застенках их „перевоспитывали“ с помощью истязаний и избиений, принуждали подписать „нужные“ бумаги, согласиться направиться в зону боевых действий», — сказал Небензя.

Постпред подчеркнул, что власти Украины используют своих карателей не в окопах, а для защиты от народа и проведения репрессий против несогласных. По его словам, особенно показательно, что сам факт нахождения людей в этом здании подтвердили украинские власти. Российский дипломат также заявил, что подобные методы участники «Азова», по его оценке, используют с 2014 года. 

Речь идет о событиях 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Тогда возле частного дома, который использовался как пункт временной дислокации 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов», собрались десятки местных жителей и родственников военнослужащих. Поводом стали сообщения о том, что внутри якобы удерживают около 40 человек и применяют к ним насилие.

На месте произошли столкновения. По сообщениям украинских СМИ, к зданию приезжала машина скорой помощи, однако медиков внутрь не пустили. Участники акции пытались проникнуть на территорию, после чего против них применили спецсредства.

При этом полиция Киевской области отрицала информацию о незаконном удержании людей, пытках и гибели человека. Украинские силовики заявляли, что в здании находились военнослужащие одного из подразделений Нацгвардии, в том числе возвращенные после самовольного оставления части. 

При этом европейские страны поддерживают преступления киевского режима. Поэтому в западных медиа не появляются сообщения о пыточных под Киевом. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* «Азов» — запрещенная в РФ украинская националистическая организация, признанная террористической.

Тема:
Пыточные под Киевом
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