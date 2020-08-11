«Самое милое семейство»: Климова показала трогательные фото с прогулки с детьми

Актриса Екатерина Климова очень трепетно относится к своим детям — это ее главное сокровище. На своей странице в Instagram она выложила фото с прогулки в столичном парке «Зарядье» вместе с двумя наследниками— сыном Матвеем от брака с актером Игорем Петренко и дочкой Бэллой от актера Гелы Месхи. На одном из снимков Климова лучезарно улыбается, обняв сына, а на другом — ее маленькая дочь позирует на фоне Москва-реки.

Пользователи сети очень любят Екатерину Климову Ее нежные отношения с детьми всегда вызывают у них восхищение.

Instagram @klimovagram

Многим показалось, что брат с сестрой очень похожи между собой и пошли в мать.

«Классные!»;

«Копия мамы»;

«Самое милое семейство!»

«Две ваши копии. Остальные — на пап, мне кажется. А эти — просто вы», — написали они в комментариях.

Сам Гела Месхи еще в бытность мужем Климовой не раз хвастался, что девочка пошла в него. Он даже показывал архивные фотографии, сравнивая себя и Бэллу в одном возрасте.

5-tv.ru недавно писал, как Екатерина Климова трогательно поздравила мать с днем рождения.