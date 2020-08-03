«Похожи очень!» — Екатерина Климова трогательно поздравила маму с днем рождения
Актриса Екатерина Климова поблагодарила свою мать за все, что та делает для их семьи.
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Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил, Instagram @klimovagram
Актриса кино Екатерина Климова в свои 42 года — многодетная мать, но не забывает, что и сама она чья-то дочка. Она трогательно поздравила свою мать Светлану с днем рождения на своей странице в сети Instagram.
«Самое доброе сердце, самый вкусный хлеб и самые страшные сказки, — перечислила она милые ассоциации с родительницей. — Мое детство, моя душа, моя крепость».
Также актриса назвала маму львицей — и это неспроста. Как известно, детство Климовой не было легким — ее отца судили за непреднамеренное убийство, едва она родилась, и до подростковых лет мужскую роль в семье играла ее мать Светлана.
При этом женщина смогла воспитать двоих дочерей достойными матерями и женами — хотя с последним у Екатерины уже несколько раз не задалось. Именно мама помогает ей растить ее детей, а также регулярно радует всех кулинарными шедеврами, ведь в готовке она особенно хороша, пишет «Дни.ру».
Поклонники актрисы, среди которых очень много боготворящих Климову женщин, присоединились к поздравлениям актрисы. Многие отметили, как замечательно выглядит мать такой взрослой женщины, и как с годами стали похожи между собой мать и дочь.
«Красивая женщина, дай Бог вам всего самого наилучшего»;
«Вы похожи очень! С днем рождения маму!»;
«Мамочке здоровья, счастья! Долголетия!» — написали они в комментариях к посту.
5-tv.ru рассказывал о комплексах по поводу собственной внешности, которые есть у Екатерины Климовой.
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