Шоколадный нянь: в Челябинске студент из Камеруна учит детей английскому языку
Когда малыши спрашивают, почему у него такая темная кожа, Анисет шутит, что ел много шоколада.
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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru
В одном из детских садов Челябинска появился темнокожий воспитатель — студент из Камеруна учит ребят английскому языку. С детьми шоколадный нянь легко нашел общий язык и сам многому от них научился. Сергей Хайдаров продолжит.
Не похожим на других этот детский сад в Челябинске стал с приходом нового воспитателя. Это 34-летний студент факультета международных отношений — Анисет. Камерунец знает французский, хорошо говорит на русском и учит детишек — английскому. С условием, что он будет говорить с малышами исключительно на языке лордов его и приняли на работу.
«А почему у вас такая кожа? А почему такие волосы?»
Кожа темного цвета, потому что ел много шоколада, отшучивается Анисет. С детьми воспитатель вообще легко нашел общий язык и сам многому от них научился. К примеру, значения таких слов как: «калякамаляка» и «мякиш» камерунец раньше не знал. От малышей он услышал и «печальную» сказку колобок, которая его сильно расстроила.
«Там лиса в конце съела колобка. А я не понимаю, почему так заканчивается. Она же нормально начинается, очень весело», — сетует Анисет.
Сами дети от своего темнокожего воспитателя в восторге. Если поначалу ему приходилось буквально заставлять их говорить на английском, то теперь они встречают его в саду с криками «Хелоу»!
«Он прикольный очень. С шапкой с зайчиком на голове иногда приходит», — говорит одна из его учениц Милана Абросимова.
Почему у их нового воспитателя темная кожа? Дети в версию про шоколад не верят, у них свое мнение.
«Потому что он из пустыни. Он темненький потому что так загорел», — считает Даниил Закиров.
«Потому что он, наверное, загорел», — добавляет Анна Санцова.
Если дети рады новому воспитателю, то их родители еще больше. Каждый день малыши приносят домой новые английские слова. мамы и папы верят — Анисет сделает из их чада посла или дипломата.
«Поскольку мы только первый год в садике, мы английского вообще не знали. Сейчас она может и посчитать и цвета некоторые назвать», — говорит Елена Комина.
«Интересно. И до десяти считает. И вперед, и назад. Ну прям результат. Потому что мы работаем. Порой не хватает времени», — добавляет Максим Акатьев.
Выходя с работы, Анисет уже думает, какое занятие проведет с ребятами завтра. Возвращаться в Камерун, по крайней мере, пока, не собирается. Да и детишки так привыкли, что кажется, уже не отпустят.
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