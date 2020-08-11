Шоколадный нянь: в Челябинске студент из Камеруна учит детей английскому языку

В одном из детских садов Челябинска появился темнокожий воспитатель — студент из Камеруна учит ребят английскому языку. С детьми шоколадный нянь легко нашел общий язык и сам многому от них научился. Сергей Хайдаров продолжит.

Не похожим на других этот детский сад в Челябинске стал с приходом нового воспитателя. Это 34-летний студент факультета международных отношений — Анисет. Камерунец знает французский, хорошо говорит на русском и учит детишек — английскому. С условием, что он будет говорить с малышами исключительно на языке лордов его и приняли на работу.

«А почему у вас такая кожа? А почему такие волосы?»

Кожа темного цвета, потому что ел много шоколада, отшучивается Анисет. С детьми воспитатель вообще легко нашел общий язык и сам многому от них научился. К примеру, значения таких слов как: «калякамаляка» и «мякиш» камерунец раньше не знал. От малышей он услышал и «печальную» сказку колобок, которая его сильно расстроила.

«Там лиса в конце съела колобка. А я не понимаю, почему так заканчивается. Она же нормально начинается, очень весело», — сетует Анисет.

Сами дети от своего темнокожего воспитателя в восторге. Если поначалу ему приходилось буквально заставлять их говорить на английском, то теперь они встречают его в саду с криками «Хелоу»!

«Он прикольный очень. С шапкой с зайчиком на голове иногда приходит», — говорит одна из его учениц Милана Абросимова.

Почему у их нового воспитателя темная кожа? Дети в версию про шоколад не верят, у них свое мнение.

«Потому что он из пустыни. Он темненький потому что так загорел», — считает Даниил Закиров.

«Потому что он, наверное, загорел», — добавляет Анна Санцова.

Если дети рады новому воспитателю, то их родители еще больше. Каждый день малыши приносят домой новые английские слова. мамы и папы верят — Анисет сделает из их чада посла или дипломата.

«Поскольку мы только первый год в садике, мы английского вообще не знали. Сейчас она может и посчитать и цвета некоторые назвать», — говорит Елена Комина.

«Интересно. И до десяти считает. И вперед, и назад. Ну прям результат. Потому что мы работаем. Порой не хватает времени», — добавляет Максим Акатьев.

Выходя с работы, Анисет уже думает, какое занятие проведет с ребятами завтра. Возвращаться в Камерун, по крайней мере, пока, не собирается. Да и детишки так привыкли, что кажется, уже не отпустят.