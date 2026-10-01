Из отличника в двоечники после каникул: психолог объяснила резкое падение оценок

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Плохие оценки в новом учебном году могут быть связаны не с нежеланием учиться, а с изменениями в жизни самого ребенка.

Почему ребенок стал хуже учиться после каникул

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Падение успеваемости после каникул может говорить о проблемах у школьника

Резкое падение успеваемости школьника после летних каникул требует внимания со стороны родителей. Об этом семейный психолог Екатерина Безумнова рассказала Life.ru.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо учитывать возраст ребенка. В период полового созревания из-за гормональных изменений может заметно меняться его поведение. Однако причины перемен способны быть и внешними: за лето школьник мог столкнуться с проблемами в семье, конфликтами с друзьями, неприятностями в спорте или изменениями в личных отношениях.

Безумнова призвала родителей не списывать внезапное ухудшение оценок на лень. По ее словам, важно выяснить, что именно произошло с ребенком за время каникул и какие обстоятельства могли повлиять на его состояние.

Психолог также привела возможные примеры: отличник мог стать жертвой нападения или попасть в новую компанию, которая изменила его привычное поведение. Кроме того, причиной трудностей могут стать отношения с противоположным полом.

В такой ситуации специалист советует родителям сначала поговорить со школьником и попытаться понять причины происходящего, а не устраивать борьбу из-за оценок. Важно выяснить, какая помощь ему нужна и что изменилось в его жизни.

По словам Безумновой, основную работу с проблемой должны начинать родители, поскольку именно они отвечают за ребенка. При необходимости к ситуации можно подключить учителей, классного руководителя и педагога-психолога.

Главная задача взрослых — определить, на каком этапе возникли трудности с учебой, и вместе со школьником найти способ их преодолеть.

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