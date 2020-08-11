Юлия Михалкова ответила на слухи о романах с участниками «Уральских пельменей»

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Софья Зуева
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Экс-участница юмористического шоу дала интервью о жизни, своих планах и поделилась закулисным секретами.

Юлия Михалкова ответила на слухи о романах с участниками «Уральских пельменей»

Фото: ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба «Шоу Уральские пельмени»

Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени» около года назад. 37-летняя актриса получала крупные гонорары, купалась в славе и признании, но все равно ушла. Многие предположили, что артистка была вынуждена оставить проект по сугубо личным причинам. Ей приписывали романы чуть ли не с каждым из участников коллектива. Чтобы развеять мифы, Михалкова рассказала об отношениях внутри творческого объединения изданию Starhit.ru.

«Все они ко мне относились как к дочке», — поделилась юмористка.

По ее словам, работа в шоу была тяжелым трудом. У нее не было никаких поблажек или привилегий. Артисты много времени проводили вместе, но близкие отношения внутри коллектива никогда не завязывались.

«Больше всех „пострадал“, конечно, Дима Брекоткин! Я могу понять стороннего наблюдателя: красивая девушка в компании парней. Конечно, вывод напрашивается сам собой. Но! Я официально заявляю, что никаких романов, интрижек даже близко не было за все время нашего знакомства.» — прокомментировала актриса.

Незамужняя телеведущая отметила, что артистов связывала только дружба.

«Мы работали, балагурили, отдыхали. Но романы не крутили. Никогда!» — заявила Михалкова.

Звезда юмористического шоу с теплом вспоминает о времени, проведенном с участниками «Уральских пельменей» и рассказала, что также поддерживала приятельские отношения с их женами. Но, по мнению артистки, проект она переросла, и поэтому решила попробовать себя в других амплуа.

Юлия Михалкова продолжила карьеру телеведущей, участвует в нескольких новых юмористических телепрограммах и в ближайшее время планирует выпустить автобиографическую книгу «Не говори мужчинам „Нет“!».

Ранее 5-tv рассказывал, почему у 37-летней Михалковой не складывается личная жизнь.

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