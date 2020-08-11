Туриста с обширным инфарктом спасли с горного хребта на Кубани

Туриста с обширным инфарктом эвакуировали спасатели с горного хребта на Кубани. Во время похода в районе Красной поляны 56-летнему мужчине стало плохо, он пожаловался на боль в груди и не мог двигаться самостоятельно.

Члены туристической группы вызвали спасателей. Они оказали мужчине первую помощь, а затем на носилках перенесли его на борт вертолета.

Еще в воздухе медикам удалось стабилизировать состояние пациента. Мужчину отвезли в больницу, где ему поставили точный диагноз - инфаркт миокарда.