Туриста с обширным инфарктом спасли с горного хребта на Кубани
Мужчина пожаловался на боли в груди во время похода в районе Красной поляны.
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Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий, 5-tv.ru
Туриста с обширным инфарктом эвакуировали спасатели с горного хребта на Кубани. Во время похода в районе Красной поляны 56-летнему мужчине стало плохо, он пожаловался на боль в груди и не мог двигаться самостоятельно.
Члены туристической группы вызвали спасателей. Они оказали мужчине первую помощь, а затем на носилках перенесли его на борт вертолета.
Еще в воздухе медикам удалось стабилизировать состояние пациента. Мужчину отвезли в больницу, где ему поставили точный диагноз - инфаркт миокарда.
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