В ходе контртеррористической операции в Назрани нейтрализованы два боевика — видео

|
Марина Неруцких
67

Один из ликвидированных бандитов в прошлом был известным спортсменом.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; НАК

В ходе проведения контртеррористической операции в Назрани нейтрализованы два боевика, еще один задержан. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Территория, прилегающая к домам, в которых засели бандиты, была оцеплена. Им было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан», — сообщил представитель информационного центра НАК Александр Поляков.

Накануне органы безопасности Ингушетии получили информацию о нахождении в частных домах в городе Назрани и селе Сагопши Малгобекского района вооруженных бандитов. Чтобы не допустить совершения ими актов терроризма и обеспечить безопасность гражданского населения, республиканского Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО).

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Один из ликвидирванных бандитов опознан. Им оказался уроженец республики, занимавшийся борьбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.

На месте боестолкновения были найдены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. 

Ранее 5-tv.ru публиковал фото ликвидированного в Назрани боевика.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.04
-0.24 86.62
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:44
Германии стоит сосредоточиться на РФ, заявил глава Восточного комитета немецкой
8:35
В Дагестане несколько тысяч жителей горных аулов оставили без больницы
8:24
«У всех есть такие истории»: Асмус призналась, за что ей стыдно уже 20 лет
8:15
Мощные ливни и ураган: стихия «порезвилась» в нескольких российских регионах — видео
8:06
«Как статуэточка»: сестра Подольской показала живот после абдоминопластики
7:55
Как спасти упавший в воду смартфон? — советы эксперта

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Осторожнее с пластикой! Физиогномист рассказала, как мужчины выбирают себе пару
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок