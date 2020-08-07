В ходе контртеррористической операции в Назрани нейтрализованы два боевика — видео
Один из ликвидированных бандитов в прошлом был известным спортсменом.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; НАК
В ходе проведения контртеррористической операции в Назрани нейтрализованы два боевика, еще один задержан. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
«Территория, прилегающая к домам, в которых засели бандиты, была оцеплена. Им было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан», — сообщил представитель информационного центра НАК Александр Поляков.
Накануне органы безопасности Ингушетии получили информацию о нахождении в частных домах в городе Назрани и селе Сагопши Малгобекского района вооруженных бандитов. Чтобы не допустить совершения ими актов терроризма и обеспечить безопасность гражданского населения, республиканского Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО).
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Один из ликвидирванных бандитов опознан. Им оказался уроженец республики, занимавшийся борьбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.
На месте боестолкновения были найдены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото ликвидированного в Назрани боевика.
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