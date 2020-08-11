Россиянам разрешат использовать старые детали при ремонте авто
Минпромторг решил отказаться от запрета на подержанные автозапчасти после шквала критики со стороны бизнеса и автовладельцев.
Фото: ТАСС / Рюмин Александр
Минпромторг пересмотрел свое решение о запрете на использование подержанных запчастей при ремонте авто. Подобные ограничения планировалось осуществить в рамках новой редакции техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В частности, предлагалось запретить вторичное использование элементов тормозной системы, глушителей и рулевого управления.
Вместе с тем по поводу данной инициативы в обществе развернулась широкая дискуссия. Автовладельцы стали жаловаться, что из-за внесенных поправок стоимость ремонта вырастет в разы, а авторазборки и автосервисы — что новые правила приведут к закрытию большого числа компаний.
В итоге, после консультаций с экспертным сообществом чиновники решили пересмотреть технический регламент, пишет «Коммерсантъ». Как уточнили представители ведомства, запрет повторного использования компонентов будет применяться только при внесении изменений в конструкцию авто. Это, в свою очередь, не создаст ограничений для их использования при ремонте транспортного средства.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России изменят состав автомобильной аптечки.
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