Россиянам разрешат использовать старые детали при ремонте авто

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Молодцова Анна
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Минпромторг решил отказаться от запрета на подержанные автозапчасти после шквала критики со стороны бизнеса и автовладельцев.

Россиянам разрешат использовать старые детали при ремонте авто

Фото: ТАСС / Рюмин Александр

Минпромторг пересмотрел свое решение о запрете на использование подержанных запчастей при ремонте авто. Подобные ограничения планировалось осуществить в рамках новой редакции техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В частности, предлагалось запретить вторичное использование элементов тормозной системы, глушителей и рулевого управления.

Вместе с тем по поводу данной инициативы в обществе развернулась широкая дискуссия. Автовладельцы стали жаловаться, что из-за внесенных поправок стоимость ремонта вырастет в разы, а авторазборки и автосервисы — что новые правила приведут к закрытию большого числа компаний.

В итоге, после консультаций с экспертным сообществом чиновники решили пересмотреть технический регламент, пишет «Коммерсантъ». Как уточнили представители ведомства, запрет повторного использования компонентов будет применяться только при внесении изменений в конструкцию авто. Это, в свою очередь, не создаст ограничений для их использования при ремонте транспортного средства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России изменят состав автомобильной аптечки.

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