Взрыв произошел в московском метро
ЧП случилось на станции Белорусская.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Взрыв прогремел в московском метро. ЧП случилось на станции Белорусская около 16:30 часов. По предварительной информации 5-tv.ru, электромонтер убирал заземление, возникла электрическая дуга. В результате произошел тяговый взрыв. Согласно имеющимся данным, мужчина получил ожоги всего тела. Обстоятельства выясняются.
Читайте также
+15° 766 мм рт. ст.
59%
59%
73.15
-0.63 85.92
-0.91
-0.63 85.92
-0.91
Нашли ошибку?