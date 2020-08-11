ЧП случилось на станции Белорусская.

Взрыв произошел в московском метро

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Взрыв прогремел в московском метро. ЧП случилось на станции Белорусская около 16:30 часов. По предварительной информации 5-tv.ru, электромонтер убирал заземление, возникла электрическая дуга. В результате произошел тяговый взрыв. Согласно имеющимся данным, мужчина получил ожоги всего тела. Обстоятельства выясняются.

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