Взрыв произошел в московском метро

Взрыв прогремел в московском метро. ЧП случилось на станции Белорусская около 16:30 часов. По предварительной информации 5-tv.ru, электромонтер убирал заземление, возникла электрическая дуга. В результате произошел тяговый взрыв. Согласно имеющимся данным, мужчина получил ожоги всего тела. Обстоятельства выясняются.