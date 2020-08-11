Гигинеишвили и Оболенцева развелись через год после свадьбы

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Светлана Александрова
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По слухам, причиной разногласий стали обманутые финансовые ожидания.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Instagram @stychinskaya

Еще один звездный брак не пережил кризиса 2020 года. Режиссер Резо Гигинеишвили и бизнесвумен Надежда Оболенцева, развелись через год после свадьбы. Об этом сообщил Telegram-канал «Антиглянец», в качестве причины разрыва назвав «вранье и обманутые ожидания насчет денег с обеих сторон».

О романе Гигинеишвили и Оболенцевой заговорили, когда пара вместе появилась на кинофестивале «Кинотавр» в 2018 году. Светскую львицу даже подозревали в том, что именно она стала причиной развода Гигинеишвили со второй женой — младшей дочерью Никиты Михалкова Надеждой, однако режиссер объяснял, что конфликт в семье созрел гораздо раньше.

Уже год спустя публика с интересом наблюдала за свадьбой, которая проходила относительно скромно — в одном из московских ресторанов. Зато среди гостей были сплошь известные имена: Светлана и Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Яна Рудковская, Оксана Лаврентьева и Снежана Георгиева, писатель Александр Цыпкин и другие. На 36-летней невесте было платье-трансформер от Ульяны Сергиенко.

На данный момент ни Гигинеишвили, ни Оболенцева новость о разводе не прокомментировали. На их страницах в соцсетях совместные фотографии отсутствуют. Правда, в июле режиссер поздравил супругу с днем рождения, но снимок, на котором он целует ее в щеку, выложил старый. У Надежды последнее фото с супругом датировано маем этого года.

Instagram @nadineobolentseva

Instagram @rezofilm

Как ранее сообщал 5-tv.ru, от двух предыдущих браков у Резо Гигинеишвили трое детей. Старшую дочь Марию родила певица Анастасия Кочеткова, вторую дочь Нину и сына Ивана — Надежда Михалкова. У Оболенцевой это тоже был третий брак, но детей пока нет.

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