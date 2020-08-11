Гигинеишвили и Оболенцева развелись через год после свадьбы
По слухам, причиной разногласий стали обманутые финансовые ожидания.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Instagram @stychinskaya
Еще один звездный брак не пережил кризиса 2020 года. Режиссер Резо Гигинеишвили и бизнесвумен Надежда Оболенцева, развелись через год после свадьбы. Об этом сообщил Telegram-канал «Антиглянец», в качестве причины разрыва назвав «вранье и обманутые ожидания насчет денег с обеих сторон».
О романе Гигинеишвили и Оболенцевой заговорили, когда пара вместе появилась на кинофестивале «Кинотавр» в 2018 году. Светскую львицу даже подозревали в том, что именно она стала причиной развода Гигинеишвили со второй женой — младшей дочерью Никиты Михалкова Надеждой, однако режиссер объяснял, что конфликт в семье созрел гораздо раньше.
Уже год спустя публика с интересом наблюдала за свадьбой, которая проходила относительно скромно — в одном из московских ресторанов. Зато среди гостей были сплошь известные имена: Светлана и Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Яна Рудковская, Оксана Лаврентьева и Снежана Георгиева, писатель Александр Цыпкин и другие. На 36-летней невесте было платье-трансформер от Ульяны Сергиенко.
На данный момент ни Гигинеишвили, ни Оболенцева новость о разводе не прокомментировали. На их страницах в соцсетях совместные фотографии отсутствуют. Правда, в июле режиссер поздравил супругу с днем рождения, но снимок, на котором он целует ее в щеку, выложил старый. У Надежды последнее фото с супругом датировано маем этого года.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, от двух предыдущих браков у Резо Гигинеишвили трое детей. Старшую дочь Марию родила певица Анастасия Кочеткова, вторую дочь Нину и сына Ивана — Надежда Михалкова. У Оболенцевой это тоже был третий брак, но детей пока нет.
Читайте также
59%
-0.63 85.92
-0.91
Нашли ошибку?