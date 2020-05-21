Российская актриса, младшая дочь режиссера Никиты Михалкова 33-летняя Надежда впервые открыто показала детей от бывшего супруга Резо Гигинеишвили. Обычно кинозвезда снимает наследников со спины. Однако сегодня, когда малыши отмечают день рождения, знаменитость изменила своим привычкам.

Дети Надежды Михалковой появились на свет в один день, правда, с разницей в два года. Дочке артистки Нине сегодня исполнилось девять лет, а ее младшему братику Ване — семь. По такому поводу звездная мама решила опубликовать в Instagram фотографию любимых отпрысков, которую сопроводила нежным поздравлением.

«Самый счастливый день — день рождения Нины и Вани. Как говорит Ваня: „Люблю до неба и там еще маленькое отверстие, и вот даже выше него“, — лучше описать мою любовь к вам у меня не получается! И спасибо что нас с Резо держите в тонусе, скучать не приходится!» — написала звезда в микроблоге.

Instagram @nadiamixalkova

Надежда Михалкова и отец именинников Резо Гигинеишвили сыграли свадьбу в 2010 году. Однако, спустя семь лет пара сообщила о разводе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Надежда Михалкова рассказала об увлечении дочери фигурным катанием.