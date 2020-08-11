«Немножко поцеловались» — Ширвиндт о ДТП с его участием на Валдае
Народный артист РСФСР, предварительно, не уступил дорогу автомобилю, которые двигался по «главной».
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Фото, видео: vk.com/valdaycom, 5-tv.ru
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт прокомментировал 5-tv.ru аварию, которая с ним произошла в городе Валдай Новгородской области.
«Ну, поцеловались немножко», — заявил народный артист РСФСР.
Ширвиндт добавил, что ничего страшного не произошло, они просто не рассчитали дорогу.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, актер за рулем Mitsubishi L200 не уступил дорогу, ехавшему по «главной» Renault Sandero. Пассажирка французской легковушки госпитализирована с переломом руки.
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