«Немножко поцеловались» — Ширвиндт о ДТП с его участием на Валдае

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 839

Народный артист РСФСР, предварительно, не уступил дорогу автомобилю, которые двигался по «главной».

Фото, видео: vk.com/valdaycom, 5-tv.ru

Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт прокомментировал 5-tv.ru аварию, которая с ним произошла в городе Валдай Новгородской области.

«Ну, поцеловались немножко», — заявил народный артист РСФСР.

Ширвиндт добавил, что ничего страшного не произошло, они просто не рассчитали дорогу.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, актер за рулем Mitsubishi L200 не уступил дорогу, ехавшему по «главной» Renault Sandero. Пассажирка французской легковушки госпитализирована с переломом руки.

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