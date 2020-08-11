Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт прокомментировал 5-tv.ru аварию, которая с ним произошла в городе Валдай Новгородской области.

«Ну, поцеловались немножко», — заявил народный артист РСФСР.

Ширвиндт добавил, что ничего страшного не произошло, они просто не рассчитали дорогу.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, актер за рулем Mitsubishi L200 не уступил дорогу, ехавшему по «главной» Renault Sandero. Пассажирка французской легковушки госпитализирована с переломом руки.