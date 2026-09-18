Мотоциклист разбился насмерть при столкновении с Bentley в центре Москвы

Мотоциклист разбился при столкновении с Bentley Москве

В Таганском районе Москвы произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Bentley. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По словам собеседника, водитель иномарки начал совершать поворот и не уступил дорогу мотоциклисту.

«Байкер врезался в иномарку и скончался на месте от полученных травм», — сказал он.

Предварительно, погибший мужчина мог быть бизнесменом. Авария произошла на улице Большие Каменщики. Представители департамента транспорта Москвы опубликовали видео аварии, снятое камерами уличного наблюдения. На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего уточняются. Движение на дороге не затруднено.

Ранее в этот день на Ореховом бульваре в Москве мусоровоз наехал на семилетнего ребенка. По предварительным данным, водитель не заметил мальчика на самокате, и тот оказался под задними колесами. Ребенка госпитализировали в критическом состоянии.

Кроме того, на Страстном бульваре машина влетела в грузовик, и это попало на запись уличной камеры: один автомобиль на высокой скорости врезался в другой, задел грузовик, отлетел в воздух и перевернулся. Предварительно, пострадали четыре человека, в том числе восьмилетний ребенок, получивший поверхностную травму головы. У взрослых диагностированы множественные, одна из женщин находится в тяжелом состоянии.

Также 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге Porsche влетел в столб. Владелицей автомобиля оказалась супруга бизнесмена Евгения Войтенкова. Женщина подтвердила аварию, но от комментариев отказалась. По предварительным данным, за рулем мог находиться водитель семьи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.