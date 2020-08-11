Школьника с гранатой задержали на автовокзале в Екатеринбурге

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 70

Мальчик считал, что предмет серьезной опасности не представляет.

Школьника с гранатой задержали на автовокзале в Екатеринбурге

Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Несовершеннолетнего мальчика задержали на Южном автовокзале Екатеринбурга с гранатой Ф-1. Десятиклассник был отправлен на допрос в полицейский участок, куда также вызвали его родителей. Саперы, в свою очередь, проверили устройство на наличие взрывчатого вещества.

Как выяснилось в ходе беседы с подростком, он считал, что граната не представяляет серьезной опасности. Она была обнаружена у школьника при проходе через рамку.

«Юноша каких-либо криминальных целей не преследовал. Он считал, что предмет, похожий на противопехотную гранату Ф-1 „лимонку“, не представляет опасности. Впрочем, саперы его доводы развеяли», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в интервью URA.RU.

По факту случившегося проводится проверка. Изъятый предмет передан для получения заключения специалистов в экспертно-криминалистический центр областного полицейского главка.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
73.15
-0.63 85.92
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:52
«Не трогайте женщин!» — силовики жестоко разгоняют протестующих в Минске
23:40
«Невоспитанный миллионер» и «Голубая устрица»: как Пригожин и Соседов поругались из-за гонораров
23:29
Когда россияне смогут сделать прививку от коронавируса?
23:19
Как ученые по глазам могут предсказать близкую смерть пациента?
23:10
Неповторимая! ТОП самых сексуальных женщин по версии мужчин из шоу-бизнеса
23:01
Бойцы ОМОН штурмуют подъезды домов в Минске

Сейчас читают

Следственный комитет займется расследованием получения травм Легкоступовой
«Цирк!» — юрист заподозрил Ефремова в «симуляции» приступа в суде
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок