Школьника с гранатой задержали на автовокзале в Екатеринбурге

Несовершеннолетнего мальчика задержали на Южном автовокзале Екатеринбурга с гранатой Ф-1. Десятиклассник был отправлен на допрос в полицейский участок, куда также вызвали его родителей. Саперы, в свою очередь, проверили устройство на наличие взрывчатого вещества.

Как выяснилось в ходе беседы с подростком, он считал, что граната не представяляет серьезной опасности. Она была обнаружена у школьника при проходе через рамку.

«Юноша каких-либо криминальных целей не преследовал. Он считал, что предмет, похожий на противопехотную гранату Ф-1 „лимонку“, не представляет опасности. Впрочем, саперы его доводы развеяли», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в интервью URA.RU.

По факту случившегося проводится проверка. Изъятый предмет передан для получения заключения специалистов в экспертно-криминалистический центр областного полицейского главка.