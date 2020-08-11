Школьника с гранатой задержали на автовокзале в Екатеринбурге
Мальчик считал, что предмет серьезной опасности не представляет.
Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко
Несовершеннолетнего мальчика задержали на Южном автовокзале Екатеринбурга с гранатой Ф-1. Десятиклассник был отправлен на допрос в полицейский участок, куда также вызвали его родителей. Саперы, в свою очередь, проверили устройство на наличие взрывчатого вещества.
Как выяснилось в ходе беседы с подростком, он считал, что граната не представяляет серьезной опасности. Она была обнаружена у школьника при проходе через рамку.
«Юноша каких-либо криминальных целей не преследовал. Он считал, что предмет, похожий на противопехотную гранату Ф-1 „лимонку“, не представляет опасности. Впрочем, саперы его доводы развеяли», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в интервью URA.RU.
По факту случившегося проводится проверка. Изъятый предмет передан для получения заключения специалистов в экспертно-криминалистический центр областного полицейского главка.
Читайте также
67%
-0.63 85.92
-0.91
Нашли ошибку?