Свою маленькую победу одержали поисковики — в лесах под Тулой во время раскопок нашли медаль, благодаря которой смогли установить личность одного из погибших красноармейцев.

Удалось отыскать и родственников солдата — известие о том что пропавший без вести дед все же вернулся с войны, да еще и героем вся семья восприняла с радостью и благодарностью. Историю солдата выслушал Сергей Лесков.

Эта медаль «За отвагу» — долгожданное известие из прошлого. В обожженной боями земле награда пролежала почти 80 лет. Сохранилась идеально. Колодка, изображение, но главное номер. Для поисковиков это не просто удача. Источник бесценной информации о бойце.

«Медаль за отвагу имеет серийный номер 69885 по, которому, мы установили личность хозяина этой медали».

Останки солдата и его однополчан в двухметровой воронке от снаряда, ставшей братской могилой, обнаружили тульские поисковики. Миноискатель здесь звенит, не переставая, земля нашпигована осколками. Здесь рядом с поселком Огневой отбивая немецкую атаку, погиб красноармеец Файзы Ахметов. Это его награда.

«Наши войска форсировали реку Оку. И их задача была овладеть городом Болховым, но в 1943 году наши войска потерпели поражение», — рассказывает поисковик Иван Сопов.

Невероятно, но родственников рядового Ахметова разыскали практически сразу. Уже через несколько дней из военкомата позвонили Лилии Бакировой — внучке фронтовика и просто ошеломили. Говорит, когда услышала, что под Тулой нашли деда, не поверила. А потом просто разрыдалась.

«Такое ощущение было, что нашли как будто бы живого человека. Потому что мы знали, что он пропал без вести. Отец мой, бабушка, очень переживали, хотели знать судьбу его», — говорит, не сдерживая эмоций внучка Лилия Бакирова.

На фронт Файзы Ахметов ушел уже взрослым человеком в 35 лет. До войны работал в родной деревне на элеваторе. Активно участвовал в общественной жизни, занимался спортом. В семейных архивах сохранилось множество документов и фотографий, связанных с дедом. А вот с фронта письмо было только одно. И что в нем написано, до сих пор было неизвестно.

«Практически единственное, что он держал в руках. Что там написано мы не знаем. Написано арабскими буквами на татарском языке», — говорит внук Мунир Ахметов.

В декабре 1942 с фронта пришла еще одна бумага. Красноармеец Ахметов пропал без вести. С тех пор о его судьбе больше никто из родных никогда и ничего не слышал.

«Отлегло от души, мы были в неведении, куда он делся. Может, попал в плен, а тут оказалось, что он герой. В бою убил девять гитлеровцев», — поясняет внук.

Останки красноармейца захоронят уже в ближайшее время в его родном селе Иванаево. Как и положено со всеми воинскими почестями. Ну, а после этого внуки и правнуки фронтовики планируют побывать под Тулой. Там, где рядовой Файзы Ахметов с оружием в руках до последнего защищал Родину.