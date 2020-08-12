Чиновница из Башкирии назвала причиной безработицы высокие пособия

Заместитель директора Центра занятости населения (ЦЗН) города Нефтекамск в Республике Башкирия в ходе оперативного совещания в местной мэрии назвала причиной безработицы высокие пособия. Чиновница посетовала, что по состоянию на начало августа в ведомстве зарегистрировано более четырех тысяч соискателей.

«Наблюдается кадровый голод, работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице», — цитирует замдиректора ЦЗН сайт KP.RU.

Чиновница добавила, что в настоящий момент размер выплаты по безработице в Нефтекамске равен 5 175 рублей. В случае, если в семье есть ребенок, пособие увеличивается на три тысячи рублей.

«А три ребенка — это уже почти 15 тысяч (рублей — Прим.ред.), то есть выше минимального размера оплаты труда. Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги», — заявила чиновница.

Изречения замдиректора Центра занятости вызвали у местных жителей шквал негодования. Официальные лица региона ситуацию пока никак не прокомментировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конфликт чиновника и рыбинспектора продолжится в суде Башкирии.