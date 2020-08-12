Авиакомпании ввели ограничения на ручную кладь при перелетах в Турцию

|
Молодцова Анна
41

Новые нормы продиктованы необходимостью соблюдать социальную дистанцию на борту.

Авиакомпании ввели ограничения на ручную кладь при перелетах в Турцию

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

Российские авиакомпании сообщили о новых правилах на провоз ручной клади на рейсах в Турцию.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР), турецкие власти потребовали от перевозчиков не допускать на борт самолета ручную кладь. Исключение составляют лишь дамские сумочки, мужские портфели, детские сумки, чехлы для ноутбука, сувениры, приобретенные в аэропорту, а также ювелирные изделия. Для провоза в салоне также допускаются рюкзаки, которые по размеру сопоставимы с женскими сумочками.

Все остальные вещи должны будут сдаваться в багаж без взимания дополнительной платы. При этом норма провоза багажа сохраняется без изменений.

Данная мера продиктована необходимостью соблюдать социальную дистанцию во время посадки и высадки и минимизировать контакты экипажа с багажом пассажиров, подчеркнули в Главной дирекции гражданской авиации Турции.

Один из туроператоров также сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией, на чартерных рейсах в Анталью не будут раздавать бортпитание. Пассажирам предоставят только воду.

Регулярное авиасообщение с Турцией, наряду с Великобританией и Танзанией было возобновлено 1 августа. С 10 августа возобновились чартерные рейсы в наиболее популярные турецкие курорты — Анталью, Бодрум и Даламан.

Ранее 5-tv.ru писал, стоит ли россиянам рассчитывать на отдых в Европе этим летом.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.15
-0.63 85.92
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:35
В ВОЗ проверят российскую вакцину от коронавируса
10:31
Трамп подколол Байдена после выбора кандидата на пост вице-президента
10:14
Адвокат Ефремова заявил о переносе заседания суда после недомогания актера
10:08
День Военно-воздушных сил: Как зарождалась авиация в России?
10:00
Прохор Шаляпин отказался уединяться в гробу с пенсионеркой
9:54
Авиакомпании ввели ограничения на ручную кладь при перелетах в Турцию

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Адвокат рассказал, как болезнь Ефремова повлияет на его наказание
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок