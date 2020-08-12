Авиакомпании ввели ограничения на ручную кладь при перелетах в Турцию

Российские авиакомпании сообщили о новых правилах на провоз ручной клади на рейсах в Турцию.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР), турецкие власти потребовали от перевозчиков не допускать на борт самолета ручную кладь. Исключение составляют лишь дамские сумочки, мужские портфели, детские сумки, чехлы для ноутбука, сувениры, приобретенные в аэропорту, а также ювелирные изделия. Для провоза в салоне также допускаются рюкзаки, которые по размеру сопоставимы с женскими сумочками.

Все остальные вещи должны будут сдаваться в багаж без взимания дополнительной платы. При этом норма провоза багажа сохраняется без изменений.

Данная мера продиктована необходимостью соблюдать социальную дистанцию во время посадки и высадки и минимизировать контакты экипажа с багажом пассажиров, подчеркнули в Главной дирекции гражданской авиации Турции.

Один из туроператоров также сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией, на чартерных рейсах в Анталью не будут раздавать бортпитание. Пассажирам предоставят только воду.

Регулярное авиасообщение с Турцией, наряду с Великобританией и Танзанией было возобновлено 1 августа. С 10 августа возобновились чартерные рейсы в наиболее популярные турецкие курорты — Анталью, Бодрум и Даламан.

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