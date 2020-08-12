Координаторы массовых беспорядков задержаны в Белоруссии

Власти Белоруссии отчитались о задержании координаторов массовых беспорядков, которые третьи сутки проходят в разных концах республики. Об этом сообщает «БелТА».

По информации агентства, один из задержанных руководил процессом из номера гостиницы «Беларусь» на 17-м этаже. Предварительно, у него в подчинении было три человека, которые в свою очередь координировали действия протестующих. Другой информации, включая его личность, пока не приводится.

А в Минске этой ночью протесты переместились на окраины столицы. Силовики с помощью тяжелой военной техники оттеснили демонстрантов.

Появился мобильный интернет. Ожесточенные столкновения несколько часов назад произошли в юго-западном районе, к утру стало спокойно и там.

Но пострадавших вновь сотни. Анна Калачева следит за развитием событий. В силовиков летят фейерверки, в протестующих — резиновые пули. Под обстрел случайно попали прохожие.

«Таня не беги, Таня! Мы с собакой… Ааа… Ты ж на поражение стрелял!»

На третьи сутки противостояний людей на улицах Минска в разы меньше. Оппозиция сбежала. Лидер — Светлана Тихановская покинула страну. Ее пообещали приютить в Литве, протестующие остались. Строить баррикады. Причем судя по этим кадрам довольно организовано.

Координаторы действуют в Telegram-каналах. Появляются подробные инструкции: выходите из дома, собирайтесь небольшими группами, будьте как вода. Сторонники оппозиции перешли к новой форме протеста: стачкам. Свою работу уже приостановили несколько крупных белорусских предприятий. В минске плохо работал интернет. Его пытались отключить, чтобы заблокировать призывы выходить на баррикады. Оппозиция увидела в этом ограничение свободы информации. Но шокирующие кадры, так или иначе, появляются в сети.

Их уже изучили в Евросоюзе. И реакция оказалась, как говорят эксперты, предсказуемой. Всю вину Брюссель возложил на официальный Минск и собирается провести переоценку отношений, а затем — вероятнее всего ввести санкции.

«Невероятные издевательства, репрессии против кандидатов, их команд, против журналистов, блогеров, активистов, мирных манифестантов, уровень насилия после голосования, жестокого насилия — все это неприемлемо. Мы осуждаем насилие, призываем белорусские власти отпустить всех тех, кого задержали незаконно, исключительно по политическим причинам», — подчеркнул официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.

В Минске призвали не спешить с выводами. Все это уже не напоминает мирный протест. А скорее спровоцированную акцию. Эксперты замечают в происходящем сейчас отсылки к украинскому сценарию 2014 года. Только в 2020 его мастерски адаптировали под другие декорации.

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Против насилия над страной и ее жителями высказались звезды. Певица Диана Арбенина опубликовала в Instagram фото, на котором держит белорусский флаг. Как отметили пользователи, так «Диана выступила за мир и любовь». Белорусский исполнитель Макс Корж тоже призвал протестующих одуматься и остановиться.

«Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня движ. Вы показали, что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Жестких видеоматериалов хватит на месяц вперёд. Победу прямыми столкновениями, объективно, одержать нереально. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не рискуйте бездумно», — написал на своей странице белорусский исполнитель.

По сообщениям прессы, в Минске к этому часу стало значительно спокойнее — оцепления в центре белорусской столицы уже сняты, движение транспорта возобновилось, а части ОМОН, внутренних войск и других силовых структур покинули улицы.