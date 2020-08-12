Популярный блогер-сталкер арестован по делу о получении доступа к гостайне

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Василий Заика
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Андрей Пыж известен исследованиями заброшенных зданий, погибших городов и полусекретных объектов.

Популярный блогер-сталкер арестован по делу о получении доступа к гостайне

Фото: Instagram @urban_msh

Популярный блогер-сталкер Андрей Пыж арестован в Москве по делу о получении доступа к государственной тайне. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение вынес Мещанский суд столицы.

По некоторым данным, после 5 августа никто из друзей не мог связаться с блогером. У него в квартире прошел обыск. Ряд СМИ связывает арест Андрея Пыжа с незаконным проникновением на режимный объект — стройку Ленинградской АЭС-2.

Уголовное дело отмечено грифом «секретно». Публикация его материалов запрещена законом. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы.

Сталкер Андрей Пыж известен широкой массе пользователей благодаря своим исследованиям заброшенных мест и зданий, а также погибших городов и полусекретных объектов. В частности, блогер посещал зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Севастополе ФСБ задержала военнослужащего по подозрению в госизмене.

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