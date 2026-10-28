Нефть взлетела, мир под угрозой: зачем лидеры Востока приехали к Путину

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На фоне обострения на Ближнем Востоке эмир Катара выразил надежду на помощь России в урегулировании кризисов.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Цены на нефть растут после атаки хуситов на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.

Баррель марки Brent стоит уже больше 115 долларов, а переговорный процесс, который активизировался в начале недели, вновь под угрозой срыва. Все сложности ближневосточного урегулирования и влияние конфликта на экономику обсуждали накануне в Кремле.

Лидеры ряда государств прибыли в Москву для участия в форуме стран-экспортеров газа. Одну из первых двусторонних встреч президент России Владимир Путин провел с эмиром Катара. Они обсудили угрозы региональной безопасности и дипломатические пути решения проблемы.

«Подписанный в июне при катарском и пакистанском посредничестве Исламабадский меморандум сохраняет свою актуальность как основа для продвижения переговорного процесса. Мы со своей стороны, готовы предпринять все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь в решении этой сложной и острой проблемы», — сказал президент России Владимир Путин.

«Мы очень ценим роль России в поиске скорейшего решения кризиса. Мы также, господин президент, очень рассчитываем на вас в том, что касается регулярной ситуации в Ормузском проливе и других кризисов в регионе, я имею в виду прежде всего палестинскую проблему, гуманитарные проблемы в Газе», — сказал эмир государства Катар Тамим бин Хамад Аль Тани.

Владимир Путин также провел переговоры с президентом Ирана. Масуд Пезешкиан заявил: странам Ближнего Востока пора перестать рассчитывать на Вашингтон и самим искать решения региональных проблем.

Геополитический баланс сил стал главной темой и на переговорах с председателем президентского совета Ливии, где было заявлено, что Триполи делает ставку на стратегическое партнерство с Москвой.

«У нас хорошие возможности обменяться мнениями по перспективам дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, рассмотреть наиболее актуальные вопросы международной и региональной повестки дня», — сказал президент России Владимир Путин.

«Несмотря на давление со стороны Запада касательно контактов с Россией, но мы по-прежнему уверены, что расширение сотрудничества с Россией является для нас очень важным выбором и служит интересам Ливии и дает нам новые возможности для защиты свободы принятия решений, поскольку наша стабильность — это не только наш интерес, но и интерес региональной и международной стабильности», — сказал председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи.

А на встрече с лидером Мозамбика российский президент поблагодарил африканскую республику за отказ поддерживать антироссийские инициативы на международной арене. На переговорах с главой Экваториальной Гвинеи Владимир Путин заявил, что страны имеют большой потенциал для роста взаимных поставок востребованной продукции.

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