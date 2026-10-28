Рекорд страны: в России обнаружили населенный пункт с названием из 54 символов

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 41 0

При этом некоторые наименование деревень и поселков состоят всего из двух букв.

Обнаружен населенный пункт с названием из 54 символов

Фото: © РИА Новости/Артём Коренюк

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В России обнаружили населенный пункт с названием из 54 символов

В России есть более 50 деревень и поселков, названия которых состоят всего из двух букв. При этом рекордсмен среди городов по длине названия — Александровск-Сахалинский. Самое длинное название населенного пункта России насчитывает 54 символа с учетом цифр и кавычек. Это поселок Центральной усадьбы совхоза «40 лет Великого Октября», расположенный в Зарайском районе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

Среди деревень, сел и поселков встречаются названия из двух букв. Например, Ям и Яр, а также Ик, Ыб, Иж, Ая, Ук и Иг. При этом Ям встречается в России 12 раз, а Яр — 11.

«Среди деревень, сел и поселков минимальная длина названия составляет два символа, в России насчитывается более 50 таких населенных пунктов», — рассказали в ведомстве.

У городов самые короткие названия состоят из трех букв. К ним относятся Бор, Обь, Оса, Оха, Дно, Гай, Буй и Уфа. В список также вошли Аша, Зея, Нея, Реж, Сим, Уяр, Шуя и Южа.

Если не учитывать пробелы, но сохранить дефис, самым длинным названием будет село Кременчуг-Константиновское в Кабардино-Балкарии. Среди однословных названий выделяются Верхненовокутлумбетьево в Оренбургской области и Старокозьмодемьяновское в Тамбовской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тверской области официально перестала существовать деревня Большие Пупцы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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