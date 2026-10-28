Защита от гриппа на тарелке: как организовать питание в холодное время года

Mirror: белковые продукты и источники цинка помогут в сезон простуд

Разнообразное питание и регулярные привычки важнее поиска одного продукта для защиты от зимних инфекций. Пять способов поддержать нормальную работу иммунной системы перечислила специалист по питанию Полин Кокс, сообщает Mirror.

Обратите внимание на витамин D

Осенью и зимой солнечного света недостаточно для полноценной выработки витамина D.

По словам Кокс, его источниками могут быть лосось, сардины, скумбрия и яичные желтки. Однако получить необходимое количество только с пищей бывает сложно.

Включайте продукты с цинком

Цинк необходим для нормального функционирования иммунной системы. Он содержится в мясе, моллюсках и молочных продуктах.

Кокс предлагает начинать со сбалансированного рациона и регулярно включать в него разные источники этого вещества.

Не забывайте о белке

Белок участвует в работе иммунной системы, росте и восстановлении тканей. Его поступление важно круглый год.

Среди простых вариантов специалист называет яйца, курицу, рыбу, бобовые и тофу. Она советует следить, чтобы источник белка присутствовал на тарелке вместе с другими продуктами.

Чередуйте овощи и фрукты

Для нормальной работы организма нужен целый набор питательных веществ. Разнообразить их поступление помогают разные овощи и фрукты в течение недели.

Например, перец, брокколи, цитрусовые и ягоды содержат витамин C. При этом Кокс рекомендует уделять внимание питанию постоянно, а не только при первых признаках недомогания.

Готовьте на несколько приемов пищи

Запас простых блюд помогает питаться полноценно даже при усталости. Суп, рагу или болоньезе можно приготовить заранее, разделить на порции и заморозить.

Для завтрака подойдут приготовленная с вечера овсянка или заранее испеченные маффины. Смысл рекомендации — уменьшить повседневные хлопоты, сохранив привычку регулярно и хорошо есть.

Что важно помимо рациона

Эксперт также напомнила о вакцинации против гриппа, мытье рук и проветривании помещений. Во время кашля и чихания следует прикрывать рот и нос салфеткой, а использованную — сразу выбрасывать.

Рекомендуется избегать прикосновений немытыми руками к глазам, носу и рту и по возможности держаться подальше от людей с симптомами инфекции.

Полноценный сон, достаточное потребление жидкости и разнообразная еда поддерживают общее состояние здоровья, однако не дают гарантии, что человек не заболеет.

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