О триумфе наших спортсменов! Российские боксеры выиграли мировое первенство среди юниоров в Черногории.

Бойцы завоевали пять золотых и столько же серебряных медалей. В общем зачете сборная заняла первое место. А наши болельщики оказались самыми громкими. На трибунах то и дело развевались российские флаги. Юниоры выступали с национальной символикой. А после победных поединков неоднократно звучал гимн нашей страны.

Всего в турнире участвовали представители 69-ти национальных федераций. Вторые по числу наград — спортсмены из Узбекистана, третьими стали боксеры из США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва станет хозяйкой чемпионата мира по тяжелой атлетике в 2030 году. Такое решение путем голосования принял исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), который одновременно распределил четыре мировых турнира на 2028–2030 годы: взрослое первенство планеты в 2029 году пройдет в индийском Ахмадабаде, молодежный чемпионат 2028 года — в Каракасе (Венесуэла), а юношеское первенство — в Приштине (Косово).

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