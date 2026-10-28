Российские боксеры выиграли мировое первенство среди юниоров

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В копилке сборной — пять золотых и пять серебряных медалей, это лучший результат соревнований.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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О триумфе наших спортсменов! Российские боксеры выиграли мировое первенство среди юниоров в Черногории.

Бойцы завоевали пять золотых и столько же серебряных медалей. В общем зачете сборная заняла первое место. А наши болельщики оказались самыми громкими. На трибунах то и дело развевались российские флаги. Юниоры выступали с национальной символикой. А после победных поединков неоднократно звучал гимн нашей страны.

Всего в турнире участвовали представители 69-ти национальных федераций. Вторые по числу наград — спортсмены из Узбекистана, третьими стали боксеры из США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва станет хозяйкой чемпионата мира по тяжелой атлетике в 2030 году. Такое решение путем голосования принял исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), который одновременно распределил четыре мировых турнира на 2028–2030 годы: взрослое первенство планеты в 2029 году пройдет в индийском Ахмадабаде, молодежный чемпионат 2028 года — в Каракасе (Венесуэла), а юношеское первенство — в Приштине (Косово).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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